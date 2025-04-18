В Вильнюсе скульптуру „Портал“ перенесли на Ратушную площадь. Торжественное открытие в новом месте состоялось накануне вечером. Комментарий мэра Валдаса Бенкунскаса и другие подробности в нашем сюжете.
Также вашему вниманию - интервью с американским генерал-лейтенантом Гербертом Макмастером и бывшим советником по нацбезопасности. Ему недавно по ошибке позвонил сам Трамп, и наорал на него. Почему Трамп ненавидит Герберта Макмастера, почему ссорится с союзниками и слушает Путина, - смотрите в этом эксклюзивном интервью.
Начало трансляции в 13.30
Пятница с Delfi: без ВНЖ за поездку в РФ, налог на недвижимость, почему Трамп ненавидит этого генерала?
Россиян будут лишать ВНЖ за частые поездки домой. Вчера Сейм Литвы в третьем чтении принял соответствующий законопроект. На беларусов данное ужесточение распространяться не будет. Более подробно о применении законопроекта расскажет депутат парламента Томас Томилинас (Союз демократов „Во имя Литвы“). Обсудим с ним также споры вокруг налога на недвижимость и положение Литвы в условиях новой геополитической реальности.
В Вильнюсе скульптуру „Портал“ перенесли на Ратушную площадь. Торжественное открытие в новом месте состоялось накануне вечером. Комментарий мэра Валдаса Бенкунскаса и другие подробности в нашем сюжете.