Пятница с Delfi: без ВНЖ за поездку в РФ, налог на недвижимость, почему Трамп ненавидит этого генерала?

В Вильнюсе скульптуру „Портал“ перенесли на Ратушную площадь. Торжественное открытие в новом месте состоялось накануне вечером. Комментарий мэра Валдаса Бенкунскаса и другие подробности в нашем сюжете.



Также вашему вниманию - интервью с американским генерал-лейтенантом Гербертом Макмастером и бывшим советником по нацбезопасности. Ему недавно по ошибке позвонил сам Трамп, и наорал на него. Почему Трамп ненавидит Герберта Макмастера, почему ссорится с союзниками и слушает Путина, - смотрите в этом эксклюзивном интервью.



Начало трансляции в 13.30