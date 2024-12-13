2024.12.13 12:56

Пятница Delfi: Литва с новым кабмином, Грузия с протестами и "Плохие русские" в Вильнюсе

 

Новое правительство Литвы накануне принесло присягу после одобрения программы Сеймом. За документ проголосовали 85 депутатов, 14 против и 28 воздержались. При этом представитель оппозиционного Движения либералов Эугениюс Гентвилас сравнил формирование правительства с роддомом, а президента Науседу назвал повитухой. Новый премьер Гинтаутас Палуцкас ранее все разговоры о хаосе при формировании кабмина назвал спекуляциями и инсинуациями.

Новый состав правительства и его программу обсудим с политологом Габриэле Бурбулите-Цискаришвили.

В Грузии уже 2 недели продолжаются протесты против результатов октябрьских парламентских выборов и заморозки курса на евроинтеграцию. Завтра в стране должны пройти выборы президента по новой системе, без прямого волеизъявления граждан. На месте событий находится наша коллега, журналистка Ана Даукшевич. Поговорим с ней об атмосфере в Тбилиси и послушаем комментарии участников демонстраций.

14 декабря в Вильнюсе состоится выступление российского кинокритика Антона Долина с презентацией книги „Плохие русские“. В прошлом году его выступления в стране были отменены. Накануне презентации Антон Долин дал эксклюзивное интервью Delfi о самой книге „Плохие русские“, о прошлогодних запретах, и о словах нового министра культуры Литвы Шарунаса Бирутиса относительно России.

Начало трансляции в 13.30

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии