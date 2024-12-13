Пятница Delfi: Литва с новым кабмином, Грузия с протестами и "Плохие русские" в Вильнюсе

Новый состав правительства и его программу обсудим с политологом Габриэле Бурбулите-Цискаришвили.
В Грузии уже 2 недели продолжаются протесты против результатов октябрьских парламентских выборов и заморозки курса на евроинтеграцию. Завтра в стране должны пройти выборы президента по новой системе, без прямого волеизъявления граждан. На месте событий находится наша коллега, журналистка Ана Даукшевич. Поговорим с ней об атмосфере в Тбилиси и послушаем комментарии участников демонстраций.
14 декабря в Вильнюсе состоится выступление российского кинокритика Антона Долина с презентацией книги „Плохие русские“. В прошлом году его выступления в стране были отменены. Накануне презентации Антон Долин дал эксклюзивное интервью Delfi о самой книге „Плохие русские“, о прошлогодних запретах, и о словах нового министра культуры Литвы Шарунаса Бирутиса относительно России.
Начало трансляции в 13.30