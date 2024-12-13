Пятница Delfi: Литва с новым кабмином, Грузия с протестами и "Плохие русские" в Вильнюсе

Новый состав правительства и его программу обсудим с политологом Габриэле Бурбулите-Цискаришвили.

В Грузии уже 2 недели продолжаются протесты против результатов октябрьских парламентских выборов и заморозки курса на евроинтеграцию. Завтра в стране должны пройти выборы президента по новой системе, без прямого волеизъявления граждан. На месте событий находится наша коллега, журналистка Ана Даукшевич. Поговорим с ней об атмосфере в Тбилиси и послушаем комментарии участников демонстраций.