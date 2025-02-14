Пятница c Delfi: от Шальчининкай до Мюнхена - чего ждут и как оценивают Трампа элиты и жители Литвы?

Сегодня начинает свою работу Мюнхенская конференция по безопасности. Главная ее интрига - трехсторонняя встреча представителей США, Украины и России, которую анонсировал Дональд Трамп. Однако советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил, что их делегация не намерена встречаться с представителями РФ. Приблизит ли мир Мюнхенская конференция? О чем могут договариваться стороны и кто представит делегацию РФ? Как на все это смотрит Европа и отошла ли она от первоначального шока? Какую роль может сыграть новое правительство Германии в условиях этой турбулентности? Об этом поговорим с историком и политическим обозревателем Александром Фридманом.