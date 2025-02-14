2025.02.14 13:22

Пятница c Delfi: от Шальчининкай до Мюнхена - чего ждут и как оценивают Трампа элиты и жители Литвы?

 

Сегодня начинает свою работу Мюнхенская конференция по безопасности. Главная ее интрига - трехсторонняя встреча представителей США, Украины и России, которую анонсировал Дональд Трамп. Однако советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил, что их делегация не намерена встречаться с представителями РФ. Приблизит ли мир Мюнхенская конференция? О чем могут договариваться стороны и кто представит делегацию РФ? Как на все это смотрит Европа и отошла ли она от первоначального шока? Какую роль может сыграть новое правительство Германии в условиях этой турбулентности? Об этом поговорим с историком и политическим обозревателем Александром Фридманом.

Также в сегодняшнем выпуске - репортаж из Шальчининкай. Мы отправились в этот приграничный с Беларусью город и спросили у местных жителей, что они думают по поводу отключения Литвы от БРЭЛЛ, увеличения расходов на оборону и заявлениях Дональда Трампа.

Начало трансляции в 13 30.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии