Также в сегодняшнем выпуске - репортаж из Шальчининкай. Мы отправились в этот приграничный с Беларусью город и спросили у местных жителей, что они думают по поводу отключения Литвы от БРЭЛЛ, увеличения расходов на оборону и заявлениях Дональда Трампа.
Начало трансляции в 13 30.
Пятница c Delfi: от Шальчининкай до Мюнхена - чего ждут и как оценивают Трампа элиты и жители Литвы?
Сегодня начинает свою работу Мюнхенская конференция по безопасности. Главная ее интрига - трехсторонняя встреча представителей США, Украины и России, которую анонсировал Дональд Трамп. Однако советник президента Украины Дмитрий Литвин сообщил, что их делегация не намерена встречаться с представителями РФ. Приблизит ли мир Мюнхенская конференция? О чем могут договариваться стороны и кто представит делегацию РФ? Как на все это смотрит Европа и отошла ли она от первоначального шока? Какую роль может сыграть новое правительство Германии в условиях этой турбулентности? Об этом поговорим с историком и политическим обозревателем Александром Фридманом.
Также в сегодняшнем выпуске - репортаж из Шальчининкай. Мы отправились в этот приграничный с Беларусью город и спросили у местных жителей, что они думают по поводу отключения Литвы от БРЭЛЛ, увеличения расходов на оборону и заявлениях Дональда Трампа.