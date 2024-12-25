Пять сотрудниц полиции стали мамами: это новый этап в жизни

Ева Подольске, Герда Жукайте, Расита Климкявичене, Котрина Гирните и Эвелина Жукаускайте пришли на работу в разные отделения полиции. Однако в 2022 году после реформы оказались в одной команде – в службе реагирования Главного комиссариата Паневежского округа. Там завязалась не только служебная, но и личная дружба.
„Первой в отпуск по уходу за ребенком ушла Ева, которая работает в полиции уже 7 лет. Вслед за ней - после двух лет службы я с Раситой. Расита работает дольше всех – 8 лет. Позже присоединились Котрина с Эвелиной, которые проработали 2–3 года. Сейчас мы вместе наслаждаемся материнством, но наша дружба детьми не ограничивается – мы крепкая команда, мы поддерживаем друг друга и в быту и на службе“, – рассказала Герда.
Все женщины согласны – материнство это подарок. Их малышам от 1 до 11 месяцев.
„Дети показали нам другие краски жизни, дали немало жизненных уроков. Сейчас наша основная профессия - мама, но полицейский из нас не ушел и не думаем, что уйдет“, – сказала Ева.
Дети приносят женщинам радость, но служба в полиции занимает особое место в их сердцах.
„Мы соскучились по коллегам, по работе, ведь комиссариат, коллеги стали нашей семьей. Мы приходим в гости на работу, коллеги часто машут нам рукой при встрече, приглашают на мероприятия, на кофе, чай. Нас вспоминает и на мероприятия приглашает глава службы реагирования ГКП Паневежского округа Вайва Ротомскен, которая на службе всегда нас поддерживала“, – прибавила Эвелина.
Отпуск по уходу за детьми укрепил дружбу пяти женщин, прогулки с колясками стали их традицией.
„Главный аспект нашей дружбы – помощь. Лозунг „Защищать. Беречь. Помогать.“ сопровождает нас не только на службе, но и за ее пределами. На службе мы помогали друг другу, когда нужна была помощь во время вызовов или при оформлении расследования, документов. Командная работа в полиции - это основа. Приятно вспомнить, как мы вместе чертили схемы , измеряли расстояние,а сейчас помогаем друг другу выбрать подходящую одежду или игрушки детям. Мы поддерживаем друг друга, когда нужна помощь с детьми и в других ситуациях“, – сказала Расита.
„Прогулки с колясками и общение, это как терапия. Ведь всем нужны единомышленники и совместный досуг. У нас общая группа, в которой мы общаемся. У нас есть традиция - встреча хотя бы раз в неделю. Мы создаем не только нашу дружбу, но и дружбу детей“, – сказала Ева.
Мамы планируют вернуться на службу в разное время – в 2025-2026 гг.
„Кажется, только что простились с коллегами, рабочим местом, а уже скоро возвращаться на работу. Время бежит неумолимо. Когда думаешь о возвращении, появляется некоторое беспокойство, ведь придется малышей отправить в детский сад, а это новый этап, многое придется вспоминать на работе, ознакомиться с переменами в системе. Однако, мы верим, что с помощью коллег вернемся к работе быстро““, – сказала Котрина.
„Мы считаем, что работа в полиции помогла нам стать хорошими мамами, ведь служба научила нас терпению, пониманию и другим ценностям. Ну и наоборот – когда мы вернемся на службу, будет легче понимать других и решать проблемы“, – прибавила она.
На вопрос, хотели бы они, чтобы их дети пошли их стезей, они ответили: Каждая мама желает своему ребенку самого лучшего и хочет, чтобы их жизнь сложилась так, как они сами мечтают. Если наши дети будут мечтать о службе в полиции и службе на благо жителей Литвы, мы их поддержим и поможем добиться цели“.