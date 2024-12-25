Пять сотрудниц полиции стали мамами: это новый этап в жизни

Ева Подольске, Герда Жукайте, Расита Климкявичене, Котрина Гирните и Эвелина Жукаускайте пришли на работу в разные отделения полиции. Однако в 2022 году после реформы оказались в одной команде – в службе реагирования Главного комиссариата Паневежского округа. Там завязалась не только служебная, но и личная дружба.

„Первой в отпуск по уходу за ребенком ушла Ева, которая работает в полиции уже 7 лет. Вслед за ней - после двух лет службы я с Раситой. Расита работает дольше всех – 8 лет. Позже присоединились Котрина с Эвелиной, которые проработали 2–3 года. Сейчас мы вместе наслаждаемся материнством, но наша дружба детьми не ограничивается – мы крепкая команда, мы поддерживаем друг друга и в быту и на службе“, – рассказала Герда.