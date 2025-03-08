Пять лет назад. Полуголые политики, министр с сигаретой, мат в эфире: чего только не было

„Сегодня на заседании комитета я оказался в чем мать родила, на мне не было всей одежды. Сожалею, если кто-то надеялся на большее и более впечатляющий вид, но был разочарован. Я был дома, делал зарядку, когда увидел, что пора подключаться к заседанию. Тут мне позвонила одна журналистка, я схватил телефон, попросил подождать, пока я проголосую, а потом встал и пошел с ней говорить.