2025.03.08 20:43

Пять лет назад. Полуголые политики, министр с сигаретой, мат в эфире: чего только не было

 
Индре Юрченкайте
ru.DELFI.lt
Pusnuogiai politikai, užsirūkęs ministras ir į eterį išsprūdę keiksmai: ko tik nebuvo
Pusnuogiai politikai, užsirūkęs ministras ir į eterį išsprūdę keiksmai: ko tik nebuvo
ФОТО: Delfi

Пять лет назад, когда началась пандемия коронавируса, большая часть жителей Литвы работала удаленно. В таком режиме работали и политики. Тут не обошлось без курьезов.

Delfi предлагает вспомнить веселые истории времен пандемии.

Например, во время удаленного заседания правительства тогдашний министр финансов Вилюс Шапока вытащил сигарету и закурил. Судя по видео, министр курил в рабочем кабинете и не думал о том, что его снимают на камеру.

Об этом, похоже, узнал премьер Саулюс Сквернялис: он хотя и не назвал фамилию министра, но призвал во время заседания отказаться от вредных привычек. Министр улыбнулся и показал „люкс“.

Глава правительства отреагировал на ситуацию и в фейсбуке.

„Особенно злиться и не можешь: министр финансов лично заботиться о сборе акцизов“, – писал он.

Интересная ситуация была и с министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом: портал 15min случайно подключил его к дискуссии о баскетболе.

Политик не растерялся.

„Могу сказать, это впечатляет. Могу только хорошим словом помянуть. Мы с удовольствием смотрим и желаем удачи, в этом году нужны медали“, – сказал бывшему тренеру Juventus Жидрунасу Урбонасу министр.

„И вам того же. У вас положительные мысли“, – ответил Урбонас.

Некоторые депутаты участвовали в удаленных заседаниях в неглиже.

На заседании Комитета по управлению государством и муниципалитетами депутат Кястутис Масюлис присутствовал неодетый и из ванной. Это вызвало у коллег улыбку.

„Кястутис, мы вас видим“, – сказала депутат Рита Тамашунене, но Масюлис не обратил на это внимания.

Позже он сказал журналистам, что все получилось случайно.

На заседании этого комитета присутствовал неодетый и депутат Бронисловас Матялис: на нем не было брюк.

Он объяснил все в фейсбуке.

„Сегодня на заседании комитета я оказался в чем мать родила, на мне не было всей одежды. Сожалею, если кто-то надеялся на большее и более впечатляющий вид, но был разочарован. Я был дома, делал зарядку, когда увидел, что пора подключаться к заседанию. Тут мне позвонила одна журналистка, я схватил телефон, попросил подождать, пока я проголосую, а потом встал и пошел с ней говорить.

Отрицаю предположения, что в то время в комнате находился коллега Пятрас или его друг“, – сказал Матялис.

Пятрас Гражулис, о котором он упоминал, действительно попал в незавидное положение. Когда он участвовал в удаленном заседании Комитета по культуре, за его спиной появился неодетый мужчина, который помог ему с подключением к заседанию. Вся Литва гадала, кем был этот мужчина.

Гражулис сначала сказал, что это –его сын, потом – что это общественный деятель Андрюс Тапинас.

В неприятную ситуацию попала соцдем, снявшая брюки на виду у коллег.

А другая соцдем Раса Будбергите во время удаленной трансляции матом обругала мужа.

„Приди, покажись на камеру! Дурак ты ****!“ – сказала она.

Другие участники дискуссии отреагировали на это смехом и улыбками.

В Литве первый случай ковида был зафиксирован 28 февраля 2020 года.

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