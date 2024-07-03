Пять лет назад критиковали меню участников Праздника песни, в этом году все иначе

„Мы кормим людей в двух местах, так люди благодарят нас песнями“, – сказала основательница компании Taurakalnis Моника Черешкайте.

Питание готовят 24 разных компании. Одна из них сказала LNK, что люди на качество пищи не жалуются.

Организаторы праздника сказали, что еды в этом году хватит на всех. На питание участников праздника выделено больше миллиона евро.

Ее коллектив в шутку говорил, что будет сыт песнями.

„Главное, что у нас есть - это единство, хорошее настроение, это мы привезли. Мы надеемся, что когда будем уезжать, настроение будет еще лучше. Мы рады возможности принять участие в столетнем Празднике песни, выступить на нем“, – сказала одна из участниц праздника.

Во вторник участники Праздника песни на обед получили шашлык с рисом и огурцами.

„Количество огромное, у нас сегодня 7000. Мы понимаем, что очень вкусный шашлык на такое количество людей приготовить сложно. Мы добавили к мясу соус. Чтобы было вкуснее“, – сказала Черешкайте.

Люди, которые регулярно участвуют в празднике, заметили, что в этом году питание намного лучше. Один участник, отвечая на вопрос, сказал - спросите у меня что-нибудь другое.

„Что было прежде - колбаса вареная, батон и слой намазки“, – сказал он.

Другой заметил, что прежде не на всех хватало еды, после смены поставщиков ситуация изменилась.