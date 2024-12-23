Пять хитростей, которые помогут вам встретить праздники без переедания и похмелья

Будьте осторожны с алкоголем

Много алкоголя может сильно навредить здоровью, особенно если употреблять его в течение нескольких дней подряд. Понятно, что для некоторых людей праздник немыслим без вина или игристых напитков, и хотя это действительно так, важно не увлекаться. „Старайтесь не переусердствовать с алкоголем. Он обладает мочегонным эффектом, что может привести к обезвоживанию“, — объясняет доктор Роберт Хендерсон, кардиолог из Ноттингемского университета.

Будьте активны

Не забывайте заниматься спортом во время праздников. Это может быть даже сложнее, чем не переедать. Конечно, перед Рождеством и Новым годом мы вряд ли пойдем в спортзал или на пробежку, но прогулка по лесу может оказаться как нельзя кстати. Также в день праздника можно сходить на каток, как в помещении, так и на улице. Поездки в гости тоже можно превратить в активный отдых — не ездите на машине, а ходите пешком! Если вам повезет и Рождество будет белым, то прекрасным занятием станет катание на лыжах.