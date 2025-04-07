"Путин, Гаага ждёт тебя": плакат снят временно — по техническим причинам

„В связи с фасадными работами на верхних этажах здания мэрии города Вильнюса временно будут сняты флаги и плакат, размещенные на верхних этажах. После ремонтных работ и флаги, и плакат будут возвращены“, – говорится в сообщении.

Ремонтные работы планируется завершить к концу апреля.

После начала масштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, в марте того же года на здании Вильнюсской городской мэрии вывесили плакат с надписью „Putin, the Hague is waiting for you“ (Путин, Гаага ждет тебя).

Год спустя, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за „незаконную депортацию украинских детей“.