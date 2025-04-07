2025.04.07 14:43

"Путин, Гаага ждёт тебя": плакат снят временно — по техническим причинам

 
Elta
ru.DELFI.lt
Putin, the Hague is waiting for you
Putin, the Hague is waiting for you
ФОТО: Kay Nietfeld | dpa/picture-alliance

В связи с ремонтными работами со здания Вильнюсского городского муниципалитета временно снимут флаги Литвы, Украины, города Вильнюса и плакат с призывом судить президента России Владимира Путина в Гаагском суде.

„В связи с фасадными работами на верхних этажах здания мэрии города Вильнюса временно будут сняты флаги и плакат, размещенные на верхних этажах. После ремонтных работ и флаги, и плакат будут возвращены“, – говорится в сообщении.

Ремонтные работы планируется завершить к концу апреля.

После начала масштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, в марте того же года на здании Вильнюсской городской мэрии вывесили плакат с надписью „Putin, the Hague is waiting for you“ (Путин, Гаага ждет тебя).

Год спустя, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за „незаконную депортацию украинских детей“.

В Гаагском МУС сообщили, что В. Путин „подозревается в совершении военного преступления – незаконной депортации жителей (детей) и незаконного перемещения жителей (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию“.

В МУС заявили, что преступления были совершены после 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась на Украину.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии