"Путин, Гаага ждёт тебя": плакат снят временно — по техническим причинам

„В связи с фасадными работами на верхних этажах здания мэрии города Вильнюса временно будут сняты флаги и плакат, размещенные на верхних этажах. После ремонтных работ и флаги, и плакат будут возвращены“, – говорится в сообщении.
Ремонтные работы планируется завершить к концу апреля.
После начала масштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, в марте того же года на здании Вильнюсской городской мэрии вывесили плакат с надписью „Putin, the Hague is waiting for you“ (Путин, Гаага ждет тебя).
Год спустя, 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина за „незаконную депортацию украинских детей“.
В Гаагском МУС сообщили, что В. Путин „подозревается в совершении военного преступления – незаконной депортации жителей (детей) и незаконного перемещения жителей (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию“.
В МУС заявили, что преступления были совершены после 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась на Украину.