Путешествуйте по Литве с паспортом охраняемых территорий

Одновременно проводится конкурс - тот, кто этим летом и в сентябре посетит 5 национальных и 30 региональных парков и соберет свои штампы в паспорте охраняемых территорий, получит книгу об охраняемых территориях Литвы. А тот, кто купит добровольный билет посетителя в каждом парке (1 евро) и поддержит охраняемую территорию, получит еще и туристический рюкзак.

Паспорт охраняемых территорий Литвы немного отличается - он бесплатный, хотя, возможно, не такой солидный, он, скорее, напоминающий листовку. Паспорт можно бесплатно получить в визит-центрах национальных и региональных парков либо распечатать самостоятельно.

Аналогичный паспорт национальных парков очень чрезвычайно популярен в Соединенных Штатах Америки, где путешественники проявляют патриотизм и активное участие в охране заповедников своей страны, покупая недорогой паспорт и собирая специальные штампы посетителей.

Начать собирать штампы для паспорта охраняемых территорий можно в любом центре посетителей национальных или региональных парков. Почти во всех центрах для посетителей заповедников есть интересные экспозиции, приглашающие вас узнать о ценностях наших национальных парков, составить маршрут и отправиться на природу. Чтобы узнать больше о наших национальных и региональных парках и спланировать интересные маршруты, посетите сайт - saugoma.lt

Паспорт охраняемой территории можно получить в визит-центрах национальных и региональных парков (они открыты и по субботам) или на входе в парк.

