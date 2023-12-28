Путешественник на автомобиле бросил вызов поезду в Ригу: какая поездка дешевле и короче

Он выехал, как и поезд, в 6:30 ч. на гибридной модели Ford Kuga.

"Мне всегда интересно состязаться на автомобиле с другими видами транспорта, чтобы сравнить", – сказал Милюс.

Поезд в Ригу идет 4.15 ч. Стоимость билета на человека 24 евро, в первом классе - 32 евро.

Милюс хотел выяснить, какое транспортное средство быстрее, дешевле и удобнее: поезд или автомобиль?

Его автомобиль может 50 км ехать за счет электрического заряда батареи. Всю дорогу Витольдас соблюдал Правила дорожного движения, скорость не превышал. Один раз останавливался на АЗС, чтобы купить кофе. На это ушло 10 минут. Он приехал на железнодорожный вокзал в Риге в 10:05 ч. и пошел ждать поезд. Поезд прибыл по графику: в 10:43 ч.

Витольдас на автомобиле Ford Kuga приехал на 38 минут раньше.

Цена поездки была примерно такой же, как и билета на поезд - 28 евро (поезд 24 или 32 евро, зависит от класса).