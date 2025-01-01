"Пусть 2025 год будет щедр на победы для всей Литвы и наших семей": президент и его супруга поздравили жителей Литвы с Новым годом

Дорогие жители Литвы!
Скоро мы попрощаемся с 2024 годом и вступим в 2025 год.
Прошлый год ознаменовался отличными стартами литовских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также триумфом нашей культуры во время Литовского сезона во Франции. Мы с размахом отметили столетие Праздника песни.
Пусть наступающий 2025 год будет щедр на победы для всей Литвы и наших семей. Пусть он принесет больше гармонии, спокойствия и процветания всему литовскому народу.
Мы гордимся тем, чего достигли вместе.
Счастливого и содержательного Нового года!