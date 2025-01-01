"Пусть 2025 год будет щедр на победы для всей Литвы и наших семей": президент и его супруга поздравили жителей Литвы с Новым годом

Президент Литвы Гитанас Науседа и его супруга Диана Науседене обратились к жителям Литвы с новогодним поздравлением. "Пусть наступающий 2025 год будет щедр на победы для всей Литвы и наших семей. Пусть он принесет больше гармонии, спокойствия и процветания всему литовскому народу“, - пожелали они Литве и ее жителям.