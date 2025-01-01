2025.01.01 00:24

"Пусть 2025 год будет щедр на победы для всей Литвы и наших семей": президент и его супруга поздравили жителей Литвы с Новым годом

 
Diana Nausėdienė, Gitanas Nausėda
Diana Nausėdienė, Gitanas Nausėda
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Президент Литвы Гитанас Науседа и его супруга Диана Науседене обратились к жителям Литвы с новогодним поздравлением. "Пусть наступающий 2025 год будет щедр на победы для всей Литвы и наших семей. Пусть он принесет больше гармонии, спокойствия и процветания всему литовскому народу“, - пожелали они Литве и ее жителям.

Дорогие жители Литвы!

Скоро мы попрощаемся с 2024 годом и вступим в 2025 год.

Прошлый год ознаменовался отличными стартами литовских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также триумфом нашей культуры во время Литовского сезона во Франции. Мы с размахом отметили столетие Праздника песни.

Пусть наступающий 2025 год будет щедр на победы для всей Литвы и наших семей. Пусть он принесет больше гармонии, спокойствия и процветания всему литовскому народу.

Мы гордимся тем, чего достигли вместе.

Счастливого и содержательного Нового года!

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