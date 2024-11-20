Психолог после вереницы смертей подростков: наблюдается эффект Вертера

„Мне кажется, у нас на лицо то, что называют эффектом Вертера, есть ряд похожих самоубийств, которые, скорее всего, между собой связаны и, к сожалению, решая эту проблему, мы ее осложняем“, – сказал Delfi психолог.
По его словам, ситуацию осложняет большое внимание в СМИ и социальных сетях к историям пропавших подростков.
„Распространяют призывы принять участие в поисках, с одной стороны это понятно, люди хотят помочь в поисках пропавших. Я понимаю, почему это происходит, но, к сожалению, кто-то должен это сказать, что это осложняет проблему“, – сказал Скруйбис.
Он призывает всех к спокойствию.
„Возможно, многим это не понравится, но надо успокоиться, не обсуждать это бесконечно. (…) Даже, когда я говорю, или участвую в решении или обострении проблемы“, – сказал психолог.
Специалист отметил, что в общем в Литве самоубийства молодых людей составляют лишь небольшую часть от общего их числа.
„В 2023 г. у нас было 562 самоубийства, в возрастной группе до 19 лет - всего 6. Иными словами, понимание ситуации у нас искажено.Когда говорят, что происходит с подростками? Если бы я учитывал самоубийства только в этой группе, я бы сказал, что ничего. Большая часть самоубийств не имеет ничего общего с подростками“, – сказал Скруйбис.
Он заметил, что самоубийства подростков люди наблюдали чуть ли не в реальное время.
„И, к сожалению, мне кажется, именно то, что мы наблюдаем это чуть ли не в реальное время, способствует повторению этих случаев“, – сказал Скруйбис.
„Когда Гёте написал книгу „Страдания юного Вертера“ о самоубийстве молодого человека, заметили, что многие люди стали подражать Вертеру. Они одевались как он, а потом покончили с собой“, – заметил он.
По его словам, эффект Вертера исследовали в разных странах мира. Это касается небольшой части людей, которые отождествляют себя с героем, персонажем книги или человеком из жизни. Все они чем-то похожи, может, сталкиваются с похожими трудностями, тогда выбирают тот же способ самоубийства.
„Здесь мы тоже видим подростков, которые чем-то похожи между собой, они выбирают такой же способ самоубийства. Если взглянуть шире, у них, вероятно, были какие-то трудности. Может похожие, а может, и разные, но они, видимо, как-то отождествляли себя друг с другом и с таким способом“, – сказал Скруйбис.
На вопрос, как остановить эффект Вертера, он сказал, что рекомендуется полностью отказаться от акцентирования таких происшествий в СМИ, иногда не упоминать способ самоубийства.
„В данном случае не только СМИ, социальные сети играют большую роль, поощряют к таким поступкам. Нам надо остановиться. Когда я это говорю, я сам не очень верю, что это случится, и не сомневаюсь, что кто-то скажет, что я хочу заткнуть свободную прессу, скрыть какие-то факты. Я этого не хочу, но поймите, это драма, то, что мы делаем, не помогает, а усугубляет ситуацию“, – сказал Скруйбис.
Он призвал родителей подростков спокойно отнестись к этой ситуации.
„Если есть какие-то трудности, надо о них говорить. Если говорить недостаточно, надо обращаться за помощью. Но как-то иначе не надо драматизировать ситуацию“, – заметил психолог.
|Pagalbos telefonai:
|Skambučius į visas linijas apmoka SADM iš Valstybės biudžeto lėšų.
|Emocinė parama internetu
|Krizių įveikimo centre (Antakalnio g. 97, Vilnius, www.krizesiveikimas.lt) budi psichikos sveikatos specialistai, su kuriais galite pasikonsultuoti atėję arba per Messenger ar Skype be išankstinės registracijos ir nemokamai. Į budinčius psichologus bus galima kreiptis darbo dienomis 16-20 val., šeštadieniais 12-16 val. Visa papildoma informacija – puslapyje www.krizesiveikimas.lt. Pagalba nusižudžiusių artimiesiems: savitarpio pagalbos grupė, dažniausiai užduodami klausimai, literatūra ir kita naudinga informacija puslapyje artimiems.lt Vaikų ir paauglių krizių intervencijjos skyrius. Veikia visą parą. (+370-5) 275 75 64.