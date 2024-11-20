2024.11.20 07:03

Психолог после вереницы смертей подростков: наблюдается эффект Вертера

 
Даля Пликуне
ru.DELFI.lt
Rugsėjo pirmoji sostinėje
Rugsėjo pirmoji sostinėje
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В Литве наблюдается эффект Вертера. Психолог, глава Центра исследования суицидов Паулюс Скруйбис призывает общество успокоиться и перестать обсуждать эту тему, делиться сообщениями о поисках пропавших подростков и похожей информацией, поскольку это ухудшает ситуацию.

„Мне кажется, у нас на лицо то, что называют эффектом Вертера, есть ряд похожих самоубийств, которые, скорее всего, между собой связаны и, к сожалению, решая эту проблему, мы ее осложняем“, – сказал Delfi психолог.

По его словам, ситуацию осложняет большое внимание в СМИ и социальных сетях к историям пропавших подростков.

„Распространяют призывы принять участие в поисках, с одной стороны это понятно, люди хотят помочь в поисках пропавших. Я понимаю, почему это происходит, но, к сожалению, кто-то должен это сказать, что это осложняет проблему“, – сказал Скруйбис.

Он призывает всех к спокойствию.

„Возможно, многим это не понравится, но надо успокоиться, не обсуждать это бесконечно. (…) Даже, когда я говорю, или участвую в решении или обострении проблемы“, – сказал психолог.

Paulius Skruibis

Специалист отметил, что в общем в Литве самоубийства молодых людей составляют лишь небольшую часть от общего их числа.

„В 2023 г. у нас было 562 самоубийства, в возрастной группе до 19 лет - всего 6. Иными словами, понимание ситуации у нас искажено.Когда говорят, что происходит с подростками? Если бы я учитывал самоубийства только в этой группе, я бы сказал, что ничего. Большая часть самоубийств не имеет ничего общего с подростками“, – сказал Скруйбис.

Он заметил, что самоубийства подростков люди наблюдали чуть ли не в реальное время.

„И, к сожалению, мне кажется, именно то, что мы наблюдаем это чуть ли не в реальное время, способствует повторению этих случаев“, – сказал Скруйбис.

„Когда Гёте написал книгу „Страдания юного Вертера“ о самоубийстве молодого человека, заметили, что многие люди стали подражать Вертеру. Они одевались как он, а потом покончили с собой“, – заметил он.

По его словам, эффект Вертера исследовали в разных странах мира. Это касается небольшой части людей, которые отождествляют себя с героем, персонажем книги или человеком из жизни. Все они чем-то похожи, может, сталкиваются с похожими трудностями, тогда выбирают тот же способ самоубийства.

„Здесь мы тоже видим подростков, которые чем-то похожи между собой, они выбирают такой же способ самоубийства. Если взглянуть шире, у них, вероятно, были какие-то трудности. Может похожие, а может, и разные, но они, видимо, как-то отождествляли себя друг с другом и с таким способом“, – сказал Скруйбис.

На вопрос, как остановить эффект Вертера, он сказал, что рекомендуется полностью отказаться от акцентирования таких происшествий в СМИ, иногда не упоминать способ самоубийства.

„В данном случае не только СМИ, социальные сети играют большую роль, поощряют к таким поступкам. Нам надо остановиться. Когда я это говорю, я сам не очень верю, что это случится, и не сомневаюсь, что кто-то скажет, что я хочу заткнуть свободную прессу, скрыть какие-то факты. Я этого не хочу, но поймите, это драма, то, что мы делаем, не помогает, а усугубляет ситуацию“, – сказал Скруйбис.

Он призвал родителей подростков спокойно отнестись к этой ситуации.

„Если есть какие-то трудности, надо о них говорить. Если говорить недостаточно, надо обращаться за помощью. Но как-то иначе не надо драматизировать ситуацию“, – заметил психолог.

Pagalbos telefonai:
Psichologinės pagalbos tarnyba Telefono numeris Darbo laikas
Jaunimo linija Budi savanoriai konsultantai +370 800 28888 I-VII, visą parą
Vaikų linija Budi savanoriai konsultantai, profesionalai 116 111 I-VII, 11:00 - 23:00
Linija Doverija (rusų kalba paaugliams ir jaunimui) Emocinę paramą teikia: savanoriai moksleiviai +370 800 77277 II–VI, 16.00 - 20.00
Pagalbos moterims linija Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai +370 800 66366 I-VII, visą parą
Vilties linija Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos specialistai 116 123 I-VII, visą parą
Krizių įveikimo centras Konsultacijos teikiamos per Skype arba atvykus į Krizių įveikimo centrą (Antakalnio g. 97, Vilnius, http://www.krizesiveikimas.lt) +370 640 51555 I-V 16.00–20.00, VI 12.00–16.00
Dingusių žmonių šeimų paramos centras (teikiama pagalba nuo smurto nukentėjusiems asmenims - artimoje ir neartimoje aplinkoje, nusikalstamų veikų) +370 670 527 25 centras1@missing.lt
Skambučius į visas linijas apmoka SADM iš Valstybės biudžeto lėšų.
„Sidabrinė linija“ – draugystės pokalbiai, emocinė ir informacinė pagalba vyresnio amžiaus žmonėms. Budi profesionalūs konsultantai +370 80080020 www.sidabrinelinija.lt pasikalbekime@sidabrinelinija.lt I-V 8.00-22.00, VI-VII 11.00-19.00
Emocinė parama internetu
„Vaikų linija“ Registruotis ir rašyti svetainėje: http://www.vaikulinija.lt Atsako per 36val.
„Jaunimo linija“ Registruotis ir rašyti svetainėje: https://jaunimolinija.lt/lt/pagalba/pagalba-pokalbiais-internetu/ Pokalbiai internetu (angl.chat) Kasdien nuo 18 iki 24 val. Emocinė parama elektroniniais laiškais "Jaunimo linijoje" neteikiama
„Vilties linija“ Rašyti svetainėje: http://paklausk.kpsc.lt/contact.php arba vilties.linija@gmail.com Atsako per 3 darbo dienas
„Pagalbos moterims linija“ Rašyti el. paštu: pagalba@moteriai.lt Atsako per 3 darbo dienas
Psichologinės konsultacijos Rašyti el. paštu: psyvirtual@psyvirtual.lt.Daugiau informacijos svetainėje: http://www.psyvirtual.lt Atsako per 2 darbo dienas
Pagalba nusižudžiusių artimiesiems Rašyti el. paštu: laukiam@artimiems.lt Atsako per 2-3 darbo dienas
Krizių įveikimo centre (Antakalnio g. 97, Vilnius, www.krizesiveikimas.lt) budi psichikos sveikatos specialistai, su kuriais galite pasikonsultuoti atėję arba per Messenger ar Skype be išankstinės registracijos ir nemokamai. Į budinčius psichologus bus galima kreiptis darbo dienomis 16-20 val., šeštadieniais 12-16 val. Visa papildoma informacija – puslapyje www.krizesiveikimas.lt. Pagalba nusižudžiusių artimiesiems: savitarpio pagalbos grupė, dažniausiai užduodami klausimai, literatūra ir kita naudinga informacija puslapyje artimiems.lt Vaikų ir paauglių krizių intervencijjos skyrius. Veikia visą parą. (+370-5) 275 75 64.
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