Психолог после вереницы смертей подростков: наблюдается эффект Вертера

„Возможно, многим это не понравится, но надо успокоиться, не обсуждать это бесконечно. (…) Даже, когда я говорю, или участвую в решении или обострении проблемы“, – сказал психолог.

„Распространяют призывы принять участие в поисках, с одной стороны это понятно, люди хотят помочь в поисках пропавших. Я понимаю, почему это происходит, но, к сожалению, кто-то должен это сказать, что это осложняет проблему“, – сказал Скруйбис.

По его словам, ситуацию осложняет большое внимание в СМИ и социальных сетях к историям пропавших подростков.

„Мне кажется, у нас на лицо то, что называют эффектом Вертера, есть ряд похожих самоубийств, которые, скорее всего, между собой связаны и, к сожалению, решая эту проблему, мы ее осложняем“, – сказал Delfi психолог.

Специалист отметил, что в общем в Литве самоубийства молодых людей составляют лишь небольшую часть от общего их числа.

„В 2023 г. у нас было 562 самоубийства, в возрастной группе до 19 лет - всего 6. Иными словами, понимание ситуации у нас искажено.Когда говорят, что происходит с подростками? Если бы я учитывал самоубийства только в этой группе, я бы сказал, что ничего. Большая часть самоубийств не имеет ничего общего с подростками“, – сказал Скруйбис.

Он заметил, что самоубийства подростков люди наблюдали чуть ли не в реальное время.

„И, к сожалению, мне кажется, именно то, что мы наблюдаем это чуть ли не в реальное время, способствует повторению этих случаев“, – сказал Скруйбис.