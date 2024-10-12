Психиатр оценил попытки людей повторить успех и выиграть 81 млн., купив лотерейный билет в Кедайняй

По его словам, нередко люди, у которых есть проблемы, пытаются решить их, играя в лотерею.

„Вероятность того, что это повторится в том же магазине, равна 0, скорее всего. Но инстинкт группового сожительства, стадный инстинкт - это то, что люди часто успех охоты связывают с конкретным местом. Важно включить логическое мышление и сказать себе, что вероятность такого повтора равна 0“, – заметил профессор.

Психиатр Республиканской вильнюсской психиатрической больницы Арунас Германавичюс сказал, что люди надеются, что, купив билет в том же месте, получат выигрыш, по принципу охотников или рыболовов, которые возвращаются туда, где охота или рыбная ловля увенчались успехом.

„Это зависимость, пустая и опасная надежда для людей, у которых есть трудности. Поэтому мой совет – если вы покупаете лотерейные билеты – подумайте о следующем: стоит ли это делать, не являетесь ли вы зависимыми“, – заметил Германавичюс.

Он сказал, что никогда не покупает лотерейные билеты и не рекомендует другим их покупать. Профессор сказал, что это зависимость или путь к зависимости.

„Психология человека такова, что он надеется на легкие деньги, которые падают с неба. И часто такие надежды лелеют люди, которые сталкиваются в жизни с серьезными трудностями: у них бывают финансовые долги или какие-то вызовы в семье – это приводит к поиску источника, который доставит удовольствие. В поисках удовольствий они выбирают лотереи или игры“, – сказал Германавичюс.

По его словам, лотерейные билеты - одна из форм игры, которая в будущем может привести к проблемам.

„Люди ставят себя в такую ситуацию, в которой надеются на легкий заработок, легкое удовольствие, но в жизни такое случается редко – как и в данном случае. И позже фрустрация может вылиться в озлобленность, недовольство, другие отрицательные факторы. И, конечно же, финансовые расходы человека, они иногда бывают значимы.

Наши пациенты в Республиканской психиатрической больнице часто покупают билеты в надежде на легкий заработок, так у них появляются долги“, – сказал психиатр.

Он предлагает не слишком идеализировать и сами большие выигрыши.