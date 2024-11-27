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Литва
Общество
2024.11.27 12:16
Прямая трансляция: акция в поддержку депортированного в Беларусь Василия Веремейчика
Робертас Нармонтас
ru.DELFI.lt
Акция в поддержку депортированного из Вьетнама в Беларусь Василия Веремейчика.
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