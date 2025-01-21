2025.01.21 16:53

Проживающий в Литве россиянин получал заказы из России: должен был выполнять особые поручения

 
под подозрением 10 человек
ru.DELFI.lt
Kremlius
Kremlius
ФОТО: AFP / „Scanpix“

Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) получил информацию о том, что гражданина России, у которого есть временный вид на жительство в Литве, подозревают в организации поставок в РФ оборудования, связанного с высокими технологиями. Оборудование, как подозревается, получали субъекты, работающие в сфере обороны и безопасности. Расследование в связи с нарушением международных санкций или установленных в Литве ограничений (1 ч. 123-1 ст. УК ЛР) проводит Служба расследования финансовых преступлений (СРФП). Расследование контролирует прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры.

В пресс-релизе сказано, что субъекты РФ ищут способы приобретения производимой в Литве продукции в обход международных санкций. Продукция литовских компаний, работающих в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, других сфер высоких технологий интересует субъекты, действующие в России.

14 января 2025 г. сотрудники СРФП провели обыски, задержания лиц, которых подозревают в нарушении санкций, допросы подозреваемых и свидетелей. Под подозрением 10 лиц. Правоохрана работала в Литве, Латвии и Эстонии при сотрудничестве с органами соседних стран и представителей Eurojust.

Один гражданин России, который был задержан в Литве, был взят на месяц под арест, другим назначены иные меры пресечения.

Согласно материалам расследования, гражданин РФ активно сотрудничал с российскими субъектами, работающими в сфере обороны и безопасности и организовывал обход международных санкций, действующих в отношении России.

Подозревают, что у гражданина РФ была обширная сеть контактов в России, он получал заказы российских субъектов и организовывал поставки оборудования, экспорт которого в Россию запрещен санкциями ЕС.

По имеющимся данным, он поставлял это оборудование субъектам, работающим в сфере обороны и безопасности, а также российским научным учреждениям и институтам.

Прокуратура напоминает, что реализация международных санкций и ограничительных мер в Литовской Республике регулируется Законом Литовской Республики „О международных санкциях“, а также подзаконными актами, обязательными для всех физических и юридических лиц. В соответствии с положениями действующих правовых актов ответственность за реализацию санкций в Литве несут сами физические и юридические лица.

В службах отмечают, что субъекты РФ ищут способы приобретения продукции, произведенной в Литве, в обход международных санкций. Продукция литовских компаний, работающих в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, а также других высокотехнологичных компаний, представляет интерес для субъектов, работающих в российской оборонной промышленности.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии