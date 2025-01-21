Проживающий в Литве россиянин получал заказы из России: должен был выполнять особые поручения

В пресс-релизе сказано, что субъекты РФ ищут способы приобретения производимой в Литве продукции в обход международных санкций. Продукция литовских компаний, работающих в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, других сфер высоких технологий интересует субъекты, действующие в России.
14 января 2025 г. сотрудники СРФП провели обыски, задержания лиц, которых подозревают в нарушении санкций, допросы подозреваемых и свидетелей. Под подозрением 10 лиц. Правоохрана работала в Литве, Латвии и Эстонии при сотрудничестве с органами соседних стран и представителей Eurojust.
Один гражданин России, который был задержан в Литве, был взят на месяц под арест, другим назначены иные меры пресечения.
Согласно материалам расследования, гражданин РФ активно сотрудничал с российскими субъектами, работающими в сфере обороны и безопасности и организовывал обход международных санкций, действующих в отношении России.
Подозревают, что у гражданина РФ была обширная сеть контактов в России, он получал заказы российских субъектов и организовывал поставки оборудования, экспорт которого в Россию запрещен санкциями ЕС.
По имеющимся данным, он поставлял это оборудование субъектам, работающим в сфере обороны и безопасности, а также российским научным учреждениям и институтам.
Прокуратура напоминает, что реализация международных санкций и ограничительных мер в Литовской Республике регулируется Законом Литовской Республики „О международных санкциях“, а также подзаконными актами, обязательными для всех физических и юридических лиц. В соответствии с положениями действующих правовых актов ответственность за реализацию санкций в Литве несут сами физические и юридические лица.
В службах отмечают, что субъекты РФ ищут способы приобретения продукции, произведенной в Литве, в обход международных санкций. Продукция литовских компаний, работающих в сфере информационных технологий и телекоммуникаций, а также других высокотехнологичных компаний, представляет интерес для субъектов, работающих в российской оборонной промышленности.