Проживающий в Литве россиянин получал заказы из России: должен был выполнять особые поручения

Департамент госбезопасности Литвы (ДГБ) получил информацию о том, что гражданина России, у которого есть временный вид на жительство в Литве, подозревают в организации поставок в РФ оборудования, связанного с высокими технологиями. Оборудование, как подозревается, получали субъекты, работающие в сфере обороны и безопасности. Расследование в связи с нарушением международных санкций или установленных в Литве ограничений (1 ч. 123-1 ст. УК ЛР) проводит Служба расследования финансовых преступлений (СРФП). Расследование контролирует прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры.