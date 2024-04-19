Проживающая в Литве Карач попала в поле зрения белорусских служб: не обошлось без курьезов

Напомним, что Департамент госбезопасности Литвы объявил Карач угрозой нацбезопасности Литвы, обвинив ее в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Однако на этот раз Карач попала в поле зрения белорусских спецслужб.
"Наш дом" сообщает, что суд Молодечненского района признал профиль Карач в сети "ВКонтакте" экстремистским.
Карач не отрицала, что у нее есть профиль в этой социальной сети, но она давно его не использовала.
"Нужно посмотреть, чего там такого страшного, и, возможно, использовать его снова. Вообще, любой политик или общественный деятель использует социальные сети по максимуму, но со временем оставляет только те, которые ему кажутся более эффективными. Сеть ВКонтакте в свое время основал Павел Дуров, но потом у него ее отобрали, полный контроль там получили российские спецслужбы, так что развивать этот аккаунт стало неинтересно", – сказала Карач.
Ранее экстремистскими были объявлены профили Карач и организации "Наш дом" в других социальных сетях.
"И напоследок об одном курьезе: 7 февраля 2023 года суды научились работать с поиском в интернете, и по сочетанию слов "Наш дом" нашли там песню "Наш дом Беларусь". Гомельский районный суд вряд ли получит премию за внесение ее в список экстремистских материалов, потому что к нашей организации эта песня отношения не имеет, но мы прослушали ее с удовольствием, хоть и немного морщились от мата в тексте", - иронизируют на сайте организации "Наш дом".