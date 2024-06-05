Проверьте вашу аптечку: эти средства должны быть в каждом доме

Провизор сказала, что важно не только иметь дома необходимые препараты, но и правильно хранить их.

„Важно, чтобы температура не была выше 25 градусов. Также препараты надо беречь от прямых солнечных лучшей. Лучше всего держать их в шкафчике или коробке, которую надо хранить подальше от духовки и батарей центрального отопления“, – советует Корбутайте.

Что касается содержимого аптечки, провизор сказала, что в первую очередь в ней должны быть бинты и пластыри.

Важно также иметь под рукой жаропонижающие и обезболивающие препараты, лекарства для улучшения пищеварения.