Проверки инспекторов наводят ужас на водителей: как не лишиться техосмотра?

"Ежегодно из-за выбросов техосмотр не проходят 3% авто с бензиновым двигателем и 6-7% с дизельным. Это небольшое количество, мы не можем сказать, что это типичная проблема. Очереди на станциях не вырастут, ведь в Литве нет особых проблем с очередями, только в Вильнюсе. У инспекторов пока есть только 1 комплект необходимого для проверки оборудования, а будет 5. Ежегодно планируют проверять 10 000–15 000 автомобилей, если процент нарушителей будет таким же, как при прохождении техосмотра – 3% и 6–7% – то от 10 000 количество не будет значительным", – подчеркнул Габартас.