Проверка билетов и контроль качества поездки: в Вильнюсе меняется работа контролеров

Как указывает вильнюсская транспортная компания Judu, контролеры будут работать группами по 2-3 человека и ездить с пассажирами городских автобусов и троллейбусов.
В это время остальные команды контролеров будут работать в обычном режиме – ждать на остановке и проверять билеты у пассажиров, зайдя в прибывший общественный городской транспорт.
По словам представителей Judu, в ходе пилотного проекта ожидается проанализировать, как такая модель контроля работает на практике и какое влияние она оказывает на опыт пассажиров и качество поездок.
Если проект мобильного контролера окажется успешным, ожидается, что уже с осени все команды контроля городского общественного транспорта начнут работать по этой модели.
По словам Judu, в месяц контролеры проверяют около 250-300 тыс. билетов у пассажиров на 106 маршрутах общественного транспорта. Ежедневно общественным транспортом столицы пользуются более 197 тыс. пассажиров, совершается свыше 550 тыс. поездок.