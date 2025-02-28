Проверка билетов и контроль качества поездки: в Вильнюсе меняется работа контролеров

Как указывает вильнюсская транспортная компания Judu, контролеры будут работать группами по 2-3 человека и ездить с пассажирами городских автобусов и троллейбусов.

В это время остальные команды контролеров будут работать в обычном режиме – ждать на остановке и проверять билеты у пассажиров, зайдя в прибывший общественный городской транспорт.

По словам представителей Judu, в ходе пилотного проекта ожидается проанализировать, как такая модель контроля работает на практике и какое влияние она оказывает на опыт пассажиров и качество поездок.