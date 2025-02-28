2025.02.28 11:46

Проверка билетов и контроль качества поездки: в Вильнюсе меняется работа контролеров

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Reidas su kontrolieriais troleibusuose
Reidas su kontrolieriais troleibusuose
ФОТО: DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

С 1 марта в общественном транспорте Вильнюса вместе с пассажирами будут ездить контролеры, которые, помимо проверки билетов, также будут заботиться о качестве и безопасности поездки.

Как указывает вильнюсская транспортная компания Judu, контролеры будут работать группами по 2-3 человека и ездить с пассажирами городских автобусов и троллейбусов.

В это время остальные команды контролеров будут работать в обычном режиме – ждать на остановке и проверять билеты у пассажиров, зайдя в прибывший общественный городской транспорт.

По словам представителей Judu, в ходе пилотного проекта ожидается проанализировать, как такая модель контроля работает на практике и какое влияние она оказывает на опыт пассажиров и качество поездок.

Если проект мобильного контролера окажется успешным, ожидается, что уже с осени все команды контроля городского общественного транспорта начнут работать по этой модели.

По словам Judu, в месяц контролеры проверяют около 250-300 тыс. билетов у пассажиров на 106 маршрутах общественного транспорта. Ежедневно общественным транспортом столицы пользуются более 197 тыс. пассажиров, совершается свыше 550 тыс. поездок.

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