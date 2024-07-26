Проведена оценка организации питания в образовательных учреждениях: гигиена - самая большая проблема

В конце мая на основании соглашения о сотрудничестве Службы договорились об организации совместных проверок для оценки качества питания в школах и детских садах, которое нередко вызывает нарекания. И хотя проверяемые учебные заведения находились в разных муниципалитетах: в Вильнюсе, Паневежисе, Таураге, Шальчининкай, Аникщяй, а рассматриваемые контракты были заключены с разными поставщиками, тем не менее, в 4 из 5 учреждений специалисты нашли нарушения.
Ненадлежащее меню
В ходе проверок было установлено, что в двух учреждениях меню не было составлено должным образом, чтобы обеспечить достаточное разнообразие различных питательных веществ. Детям предлагались неразрешенные продукты в буфете, такие как разнообразные торты, пирожные, десерты, бургеры, кибинай и другие закуски. Кроме того, при приготовлении блюд использовались не все ингредиенты, указанные в технологических спецификациях.
Нарушения гигиены
Проверка также выявила недостатки в эксплуатации помещений, инвентаря и оборудования. Инвентарь для уборки сильно потрёпан, в производственных помещениях хранятся посторонние предметы, краска на подоконниках и стенах местами отслаивается, поверхности покрыты плесенью, вымытый инвентарь хранится в неположенном месте, поверхности пластиковых термосов для еды и другой тары изношен. В одном из проверенных образовательных учреждений на открытых окнах не было сеток для защиты от насекомых. В другом морозильная камера была покрыта толстым слоем льда. Внутренние поверхности и уплотнительные резинки холодильников не очищались должным образом, а лабораторные исследования питьевой воды не проводились с необходимой периодичностью.
По результатам проверки было принято решение о наложении административного штрафа на одно образовательное учреждение за многочисленные нарушения. Остальным учреждениям предстоит разработать план по устранению недостатков и отчитаться о результатах его выполнения.