Протест в Кафедральном соборе: священник не знал, безопасно ли продолжать службу

Обвиняемый Юстас Руджянскас (1986 г.р.) совершил эти действия 28 июля 2024 года. Во время окуривания он кричал: „Свободу Мартинасу!“.
Руджянскас в суде рассказал, что он пытался высказать свою позицию в новостях на Литовском радио.
„Я думал, что так они получат более широкий резонанс“, – сказал обвиняемый.
Однако план не выгорел, LRT в тот день сделало исключение и транслировало не службу из Кафедрального собора, а праздничную мессу с Крестовой горы.
Руджянскас протестовал против приговора в отношении Мартинаса Симанинаса, которого суд приговорил к тюремному сроку.
Напомним, что два года назад Симанинас открыл в Каунасе, на ул. М.-К.Чюрлёниса, открыл магазинчик, в котором продавал легальные товары с CBD, т.е. коноплей, в которой почти нет дельта-9-тетрагидроканнабинола (ТГК). Однако когда пришла полиция и взяла часть продукции и выяснила, что в некоторых из них содержание ТГК превышало допустимую норму. Установили содержание от 0,26 до 0,53%, а в Литве можно продавать товары в которых ТГК не превышает 0,2%. Симанинас в суде сказал, что не знал об этом и предъявил сертификаты лабораторий, подтверждающие, что содержание ТГК в них не превышает 0,2%.
Однако суд приговорил Симанинаса к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы.
Это решение суда вызвало возмущение в обществе. Многие считали, что предпринимателя наказали слишком сурово.
„Я лично Мартинаса не знаю, но меня волнуют обвинения в его адрес и сама ситуация“, – Руджянскас.
Руджянскас вошел через боковую дверь и пошел к алтарю, его остановил ксендз, который в это время благословлял верующих. Трое помощников ксендза вывели Руджянскаса на улицу и там держали, прижав к земле, до приезда полиции.
Представитель Церкви сказал, что своими действиями Руджянскас мешал службе. После оинцидента ксендз должен был отказаться от принятия исповеди, а потрясенные верующие не могли молиться, поскольку должны были помочь в задержании нарушителя, который громко кричал и окуривал помещение дымом, кроме того, людям пришлось успокаивать напуганных детей.
Кстати, в кармане у Руджянскаса полиция нашла 50 г марихуаны.
„Это не наркотики, а промышленная конопля, наверное, в Литве, в Мариямполе купил“, – сказал Руджянскас.
Полицейские ему не поверили. Однако в лаборатории подтвердили, что это не наркотик.
Руджянскас признал свою вину в том, что мешал службе и сожалел о содеянном.
„Больше протестовать я не намерен. Жаль, что помешал службе и приношу извинения ксендзам, оцениваю свое поведение плохо“, - сказал он.
Он просил суд освободить его от наказания и передать на поруки матери. Суд пожалел его и принял решение освободить от уголовной ответственности.