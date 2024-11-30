Протест в Кафедральном соборе: священник не знал, безопасно ли продолжать службу

Напомним, что два года назад Симанинас открыл в Каунасе, на ул. М.-К.Чюрлёниса, открыл магазинчик, в котором продавал легальные товары с CBD, т.е. коноплей, в которой почти нет дельта-9-тетрагидроканнабинола (ТГК). Однако когда пришла полиция и взяла часть продукции и выяснила, что в некоторых из них содержание ТГК превышало допустимую норму. Установили содержание от 0,26 до 0,53%, а в Литве можно продавать товары в которых ТГК не превышает 0,2%. Симанинас в суде сказал, что не знал об этом и предъявил сертификаты лабораторий, подтверждающие, что содержание ТГК в них не превышает 0,2%.