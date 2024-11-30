2024.11.30 12:44

Протест в Кафедральном соборе: ксендз не знал, безопасно ли продолжать службу

 
Витянис Мишкинис
ru.DELFI.lt
Protestas Vilniaus arkikatedroje
Protestas Vilniaus arkikatedroje
ФОТО: Kadras iš filmuotos medžiagos | Facebook

Летом этого года в Вильнюсский кафедральный собор во время службы вбежал мужчина, который стал окуривать помещение конопляным дымом. Свое поведение мужчине пришлось объяснять в суде: было возбуждено уголовное дело. Мужчину обвинили в том, что он мешал совершению религиозных обрядов.

Обвиняемый Юстас Руджянскас (1986 г.р.) совершил эти действия 28 июля 2024 года. Во время своих действий он кричал: „Свободу Мартинасу!“.

Руджянскас в суде рассказал, что он пытался высказать свою позицию в новостях на Литовском радио.

„Я думал, что так они получат более широкий резонанс“, – сказал обвиняемый.

Однако план не выгорел, LRT в тот день сделало исключение и транслировало не службу из Кафедрального собора, а праздничную мессу с Крестовой горы.

Руджянскас протестовал против осуждение на тюремное заключение Мартинаса Симанинаса.

Напомним, что два года назад Симанинас открыл в Каунасе, на ул. М.-К.Чюрлёниса, открыл магазинчик, в котором продавал легальные товары с CBD, т.е. коноплей, в которой почти нет дельта-9-тетрагидроканнабинола (ТГК). Однако когда пришла полиция и взяла часть продукции и выяснила, что в некоторых из них содержание ТГК превышало допустимую норму. Установили содержание от 0,26 до 0,53%, а в Литве можно продавать товары в которых ТГК не превышает 0,2%. Симанинас в суде сказал, что не знал об этом и предъявил сертификаты лабораторий, подтверждающие, что содержание ТГК в них не превышает 0,2%.

Однако суд приговорил Симанинаса к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Это решение суда вызвало возмущение в обществе. Многие считали, что предпринимателя наказали слишком сурово.

„Я лично Мартинаса не знаю, но меня волнуют обвинения в его адрес и сама ситуация“, – Руджянскас.

Руджянскас вошел через боковую дверь и пошел к алтарю, его остановил ксендз, который в это время благословлял верующих. Трое помощников ксендза вывели Руджянскаса на улицу и там держали, прижав к земле, до приезда полиции.

Представитель Церкви сказал, что своими действиями Руджянскас мешал службе. После оинцидента ксендз должен был отказаться от принятия исповеди, а потрясенные верующие не могли молиться, поскольку должны были помочь в задержании нарушителя, который громко кричал и окуривал помещение дымом, кроме того, людям пришлось успокаивать напуганных детей.

Кстати, в кармане у Руджянскаса полиция нашла 50 г марихуаны.

„Это не наркотики, а промышленная конопля, наверное, в Литве, в Мариямполе купил“, – сказал Руджянскас.

Полицейские ему не поверили. Однако в лаборатории подтвердили, что это не наркотик.

Pluoštinės kanapės

Руджянскас признал свою вину в том, что мешал службе и сожалел о содеянном.

„Больше протестовать я не намерен. Жаль, что помешал службе и приношу извинения ксендзам, оцениваю свое поведение плохо“, - сказал он.

Он просил суд освободить его от наказания и передать на поруки матери. Суд пожалел его и принял решение освободить от уголовной ответственности.

Temidė

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