Протест у белорусского посольства в Вильнюсе: требование свободы для политзаключенных

Как сообщил офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, политик в последний раз слышала о своем муже, экс-кандидате в президенты Беларуси, заключенном в тюрьму режимом Сергее Тихановском, два года тому назад, 9 марта. Адвокатам не разрешают видеться с ним, а С. Тихановская заявила, что не знает, жив ли ее муж.

Во время акции протеста у здания посольства Беларуси в столице были размещены фотографии активистов, арестованных в стране режимом и содержащихся под стражей без связи с внешним миром: правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, а также других активистов — Александра Францкевича, Владимира Книги, Игоря Лосика, Андрея Навицкого, Николая Статкевича, Максима Знака, Николая Банькова и Виктора Бабарико.

По мнению белорусской оппозиции, режим А. Лукашенко называют „incommunicado“, т.е. не предоставляющий никаких данных о содержащихся политзаключенных, не допускает к общению с ними родственников и адвокатов — правозащитники считают это формой пыток.

С. Тихановский был арестован и заключен в тюрьму почти 5 лет назад - 29 мая 2020 года.

По данным белорусской правозащитной организации „Вясна“, в настоящее время в Беларуси в местах лишения свободы находятся более 1300 политических заключенных, из которых 155 — женщины. Все наиболее влиятельные представители белорусской оппозиции находятся либо в тюрьме, либо за границей.

„Вясна“ зарегистрировала более 6,5 тысяч случаев, когда активисты были осуждены по политическим мотивам.

Репрессии в Беларуси начались в 2020 году. Летом, когда Лукашенко сфальсифицировал результаты выборов, чтобы незаконно остаться у власти, страну охватили массовые протесты, которые были жестоко подавлены.