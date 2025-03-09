2025.03.09 14:41

Протест у белорусского посольства в Вильнюсе: требование свободы для политзаключенных

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Mitingas prie Baltarusijos ambasados, kuriame bus pasisakoma prieš Baltarusijoje likusių opozicijos atstovų neteisėtą įkalinimą ir kankinimą
Mitingas prie Baltarusijos ambasados, kuriame bus pasisakoma prieš Baltarusijoje likusių opozicijos atstovų neteisėtą įkalinimą ir kankinimą
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

В Вильнюсе несколько десятков человек в воскресенье днем ​​провели акцию протеста возле белорусского посольства против тюремного заключения и пыток представителей оппозиции в Беларуси режимом Александра Лукашенко.

По мнению белорусской оппозиции, режим А. Лукашенко называют „incommunicado“, т.е. не предоставляющий никаких данных о содержащихся политзаключенных, не допускает к общению с ними родственников и адвокатов — правозащитники считают это формой пыток.

Во время акции протеста у здания посольства Беларуси в столице были размещены фотографии активистов, арестованных в стране режимом и содержащихся под стражей без связи с внешним миром: правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого, а также других активистов — Александра Францкевича, Владимира Книги, Игоря Лосика, Андрея Навицкого, Николая Статкевича, Максима Знака, Николая Банькова и Виктора Бабарико.

Как сообщил офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, политик в последний раз слышала о своем муже, экс-кандидате в президенты Беларуси, заключенном в тюрьму режимом Сергее Тихановском, два года тому назад, 9 марта. Адвокатам не разрешают видеться с ним, а С. Тихановская заявила, что не знает, жив ли ее муж.

С. Тихановский был арестован и заключен в тюрьму почти 5 лет назад - 29 мая 2020 года.

По данным белорусской правозащитной организации „Вясна“, в настоящее время в Беларуси в местах лишения свободы находятся более 1300 политических заключенных, из которых 155 — женщины. Все наиболее влиятельные представители белорусской оппозиции находятся либо в тюрьме, либо за границей.

„Вясна“ зарегистрировала более 6,5 тысяч случаев, когда активисты были осуждены по политическим мотивам.

Репрессии в Беларуси начались в 2020 году. Летом, когда Лукашенко сфальсифицировал результаты выборов, чтобы незаконно остаться у власти, страну охватили массовые протесты, которые были жестоко подавлены.

С 2020 года „Вясна“ зарегистрировала более 8 тысяч случаев преследования белорусов по политическим мотивам. С тех пор около 65 тысяч человек были задержаны, другим пришлось бежать из страны.

В конце января текущего года в Беларуси состоялись президентские выборы, признанные западным сообществом несправедливыми, на которых бессменный лидер страны А. Лукашенко обеспечил себе седьмой срок полномочий.

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