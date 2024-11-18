Протест против "Зари Немана": разрешение на проведение очередной акции получено

Это подтвердил Elta специалист Отдела коммуникаций администрации самоуправления Габриэлюс Грубинскас. По его словам, акция протеста запланирована на четверг, в 19-20 час., на площади Независимости возле здания Сейма.
„Организаторы указали, что в протесте примут участие до 5 тыс. человек, и на такое количество участников будет выдано разрешение“, - сказал Г. Грубинскас.
Как сообщил в социальной сети Facebook один из инициаторов протеста Мантас Мяшкерис, целью запланированного мероприятия будет еще раз осудить решение о принятии в правящую коалицию партии „Зари Немана“, лидер которой Ремигиюс Жемайтайтис был признан Конституционным судом нарушившим присягу члена Сейма своими антисемитскими высказываниями.
„Раз нас не услышали в первый раз – давайте попробуем еще раз, - говорится в приглашении на митинг в Facebook. – Мы собираемся, желая показать, что есть люди, которые считают, что в политике должны быть красные линии и критерии порядочности. Один из них – нулевая толерантность к антисемитизму“, - сообщается в социальной сети Facebook.
На прошлой неделе у здания Сейма прошла акция протеста „Десять минут молчания“, в ходе которой собравшиеся публично обратились к кандидату в премьер-министры от социал-демократов Гинтаутасу Палуцкасу, лидеру Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюсу Сквернялису, с требованием расторгнуть коалиционное соглашение с партией „Заря Немана“.