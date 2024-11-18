Протест против "Зари Немана": разрешение на проведение очередной акции получено

„Раз нас не услышали в первый раз – давайте попробуем еще раз, - говорится в приглашении на митинг в Facebook. – Мы собираемся, желая показать, что есть люди, которые считают, что в политике должны быть красные линии и критерии порядочности. Один из них – нулевая толерантность к антисемитизму“, - сообщается в социальной сети Facebook.