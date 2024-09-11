Протест Go Vilnius: подготовлена петиция в защиту холодного борща

Напомним, что этпо не первый конфликт, связанный с холодным борщом. Во время первого фестиваля холодного борща латвийцы пытались утверждать, что это их блюдо. Они даже создали видео на эту тему и разместили его в социальных сетях. Ответ литовцев был молниеносным – на следующий день литовцы ответили своим видео, доказывая, что блюдо - литовское. Там также использовалось польское название Chłodnik litewski.