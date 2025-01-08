Прощание с рождественскими елками: просьба не совершать одну ошибку

Специалист Центра утилизации отходов Вильнюсского округа Марюс Банайтис сказал, что в центр сортировки привозят все меньше елок, значит, по его словам, люди приносят их в места сбора. По данным Вильнюсского муниципалитета, в прошлом году было собрано больше 15 000 куб. м елок.



Собеседник Delfi отметил, что вильнюсцы могут принести елки не только в специальные места сбора, по желанию, елки можно привезти на площадки по сбору габаритного мусора или на площадки, где собирают компост. Адреса этих площадок можно найти на сайте VAATC.lt.

„Один момент – если вы принесли елку в горшке, мы попробуем посадить ее и вырастить на одном из мест, где раньше собирали отходы“, – сказал собеседник.