Прощание с рождественскими елками: просьба не совершать одну ошибку

Специалист Центра утилизации отходов Вильнюсского округа Марюс Банайтис сказал, что в центр сортировки привозят все меньше елок, значит, по его словам, люди приносят их в места сбора. По данным Вильнюсского муниципалитета, в прошлом году было собрано больше 15 000 куб. м елок.
Собеседник Delfi отметил, что вильнюсцы могут принести елки не только в специальные места сбора, по желанию, елки можно привезти на площадки по сбору габаритного мусора или на площадки, где собирают компост. Адреса этих площадок можно найти на сайте VAATC.lt.
„Один момент – если вы принесли елку в горшке, мы попробуем посадить ее и вырастить на одном из мест, где раньше собирали отходы“, – сказал собеседник.
Банайтис напомнил, что елки нельзя выбрасывать в общие контейнеры, поскольку это осложняет работу людям – и тем, кто вывозит мусор и тем, кто его сортирует. Собеседник заверил, что елка высотой два метра в общий контейнер не поместится, а если ее все же удастся затолкать в контейнер, то другим жителям некуда будет выбросить мусор.
Банайтис просит жителей поинтересоваться, где ближе всего к их дому находятся специальные места сбора елок.Собеседник напомнил, что адрес можно найти в интернете.
„Напоминаю, что елки можно привезти и на площадки для крупногабаритного мусора. Важно снять с елок украшения. Старые елочные гирлянды также можно утилизировать на наших площадках“, – сказал он.
Специалист просит не выбрасывать елки вместе с мешками.
По словам Банайтиса, елки в горшках лучше всего привозить на площадки крупногабаритного мусора, тогда их посадят.
По словам Банайтиса, из елок будут производить биотопливо. Он заметил, что елки измельчают и сжигают. Как сказал собеседник, другой способ использования елок – компостирование, но в этих целях елки используют реже.
На вопрос, как с елками правильно расстаться жителям частных домов, Банайтис ответил, что все зависит от самих людей. Если люди собирают компост или сами делают удобрения, то можно использовать в компосте.
Вильнюсский муниципалитет информирует, что в этом году в столице есть 115 мест сбора елок, которые будут действовать до конца января.