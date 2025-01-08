2025.01.08 14:08

Прощание с рождественскими елками: просьба не совершать одну ошибку

 
Юлия Леймоне
ru.DELFI.lt
Eglučių surinkimo vietos
Eglučių surinkimo vietos
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė | Delfi montažas

Праздники прошли, настало время прощания с рождественскими елками. Жители столицы уже не первый год могут принести их в специально отведенные для сбора елок места. Портал Delfi интересовался, как правильно утилизировать елки, и что ждет собранные деревья.

Специалист Центра утилизации отходов Вильнюсского округа Марюс Банайтис сказал, что в центр сортировки привозят все меньше елок, значит, по его словам, люди приносят их в места сбора. По данным Вильнюсского муниципалитета, в прошлом году было собрано больше 15 000 куб. м елок.

Собеседник Delfi отметил, что вильнюсцы могут принести елки не только в специальные места сбора, по желанию, елки можно привезти на площадки по сбору габаритного мусора или на площадки, где собирают компост. Адреса этих площадок можно найти на сайте VAATC.lt.

„Один момент – если вы принесли елку в горшке, мы попробуем посадить ее и вырастить на одном из мест, где раньше собирали отходы“, – сказал собеседник.

Банайтис напомнил, что елки нельзя выбрасывать в общие контейнеры, поскольку это осложняет работу людям – и тем, кто вывозит мусор и тем, кто его сортирует. Собеседник заверил, что елка высотой два метра в общий контейнер не поместится, а если ее все же удастся затолкать в контейнер, то другим жителям некуда будет выбросить мусор.

Eglučių surinkimo vieta

Банайтис просит жителей поинтересоваться, где ближе всего к их дому находятся специальные места сбора елок.Собеседник напомнил, что адрес можно найти в интернете.

„Напоминаю, что елки можно привезти и на площадки для крупногабаритного мусора. Важно снять с елок украшения. Старые елочные гирлянды также можно утилизировать на наших площадках“, – сказал он.

Специалист просит не выбрасывать елки вместе с мешками.

По словам Банайтиса, елки в горшках лучше всего привозить на площадки крупногабаритного мусора, тогда их посадят.

Kalėdų eglės vazonuose

По словам Банайтиса, из елок будут производить биотопливо. Он заметил, что елки измельчают и сжигают. Как сказал собеседник, другой способ использования елок – компостирование, но в этих целях елки используют реже.

На вопрос, как с елками правильно расстаться жителям частных домов, Банайтис ответил, что все зависит от самих людей. Если люди собирают компост или сами делают удобрения, то можно использовать в компосте.

Вильнюсский муниципалитет информирует, что в этом году в столице есть 115 мест сбора елок, которые будут действовать до конца января.

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