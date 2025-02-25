Просьба о помощи в Клайпеде: бездомный мужчина гниет заживо

В полученной Delfi информации сказано, что в фонд обратилось немало людей, которые просили оказать помощь бездомному, находящемуся в критической ситуации.

Бездомного люди нашли в лесу недалеко от Клайпеды, рядом с полигоном. Мужчину зовут Тимофеем, ему 58 лет.

„Его состояние тяжелое – он живет на куче мусора, не может двигаться, судя по его состоянию, у него какое-то тяжелое воспаление ступней, возможно гангрена. Все наши попытки убедить его обратиться к врачам и отвезти его в больницу успехом не увенчались“, – рассказал Андриянов.

По его словам, мужчина сначала сам попросил вызвать скорую, но потом отказался ехать в больницу.