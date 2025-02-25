Просьба о помощи в Клайпеде: бездомный мужчина гниет заживо

В полученной Delfi информации сказано, что в фонд обратилось немало людей, которые просили оказать помощь бездомному, находящемуся в критической ситуации.
Бездомного люди нашли в лесу недалеко от Клайпеды, рядом с полигоном. Мужчину зовут Тимофеем, ему 58 лет.
„Его состояние тяжелое – он живет на куче мусора, не может двигаться, судя по его состоянию, у него какое-то тяжелое воспаление ступней, возможно гангрена. Все наши попытки убедить его обратиться к врачам и отвезти его в больницу успехом не увенчались“, – рассказал Андриянов.
По его словам, мужчина сначала сам попросил вызвать скорую, но потом отказался ехать в больницу.
„Причина нам непонятна, возможно, это как-то связано с его психическим состоянием. Очевидно, что человек нуждается в медицинской и социальной помощи, выжить самостоятельно он не сможет (он не может ходить, говорит, что еду ему приносят другие бездомные), а воспаление конечностей может иметь необратимые последствия“, – сказал представитель фонда.
Сам фонд может только позаботиться о питании бездомного.
„Мы понимаем, что этого недостаточно, мы только продлеваем его мучения. Просим помочь этому человеку, поскольку без помощи он может умереть“, – писал Андриянов.
Андриянов сказал Delfi, что к ним 2-3 раза в месяц обращаются с просьбами помочь бездомным.
„Я думаю, что людям надо знать, что есть государственные службы, которые должны решать такие проблемы. Мы, конечно, помогаем по мере сил, но не всегда удается оказать помощь.
В конкретном случае человек отказывается от какой-либо помощи, при этом мучается. Мы видим, что нога гниет, но насильно не можем увезти в больницу“, – сказал он, заметив, что ни полиция, н скорая ничем помочь не могут, если человек отказывается от помощи.
„Я думаю, в таких случаях должны подключаться социальные службы, которые могут оценить состояние бездомного и решить, какая помощь ему необходима. Этот бездомный очень конфликтный человек, он отказывается от любой помощи, мы решили, что будем возить ему еду, но не дадим обезболивающее.
К сожалению, нашлись „добрые люди“, которые возят ему лекарства. Сейчас ситуация тупиковая. Правда, отреагировали клайпедские службы социальной помощи, завтра, наверное, опять повезем бездомных еду, посмотрим, как там обстоят дела. Но СМИ мы просим информировать людей, куда следует обращаться за помощью в подобных случаях“, – писал Андриянов.
Психолог Томас Лагунавичюс сначала рассказал, кто становится бездомным.
„У большей части бездомных есть проблемы с психикой, зависимостями. Поэтому не стоит романтизировать и думать, что люди намеренно выбрали такой образ жизни. Чаще всего, это не так.
Я думаю, что тут есть два способа решения. В одних странах есть принудительное лечение. Если человек бродяжничает, ему создают возможность попасть не в больницу, а в специальную амбулаторию, где проводят диагностику, пытаются помочь“, – сказал Лагунавичюс.
С одной стороны - это принудительное лечение, а с другой – меры поощрения. Например, бесплатная еда, помощь наркозависимым, одежда и т.д.
„Если человек не хочет ехать, а насильно увезти нельзя, надо уговаривать. Во-первых, я бы начал с социальных работников, это их сфера. Потом уже психологи, психиатры.
Суть в том, что желание что-то менять появляется, когда человек сталкивается с серьезным дискомфортом.
Но надеяться, что тут что-то значительно изменится, не стоит. Обычно это уже серьезные проблемы, психиатрические, шансов на перемены немного“, – сказал психолог.
„Я считаю, что в таких случаях должно быть какое-то принудительное лечение. Конечно, это мое субъективное мнение, но, я считаю, что жизнь человека - это приоритет“, – сказал Лагунавичюс.
Delfi обратился за комментарием в Соцмин.
„Согласно закону о социальных услугах, в интересах человека (семьи) или в интересах общественного интереса, информацию о необходимости назначения социальных услуг человеку (семье) могут предоставить члены общества и другие заинтересованные лица, указав причину, по которой человек (семья) не могут о себе позаботиться.
Работники сферы образования, здравоохранения, соцуслуг, полиции и других учреждений, организаций, располагающие данными о том, что человек (семья) нуждается в помощи, обязаны немедленно информировать об этом администрацию муниципалитета. В таком случае вопрос назначения социальных услуг решается без просьбы самого лица (взрослого члена семьи) или опекуна.
В данном случае следует обращаться в администрацию Клайпеды.
С учетом потребностей человеку назначат социальные услуги (например, временное место ночлега, проживание в ночлежном доме, воспитание социальных навыков их поддержание и т.д.).
С учетом того, что человек в первую очередь нуждается в помощи врачей, больничный социальный работник может обращаться в муниципалитет, чтобы оценить, в каких социальных услугах человек нуждается“, – информировал Соцмин.
|Pagalba turintiems priklausomybių
|Norėdami gauti pagalbos kreipkitės į savo šeimos gydytoją ar artimiausią Priklausomybės ligų centrą: