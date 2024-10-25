Просьба о помощи: в Каунасе пропал 20-летний молодой человек

„20-летний молодой человек. Гитис. Рост 2 метра, худощавого телосложения, волосы темные, не короткие“, – писала женщина.
В последний раз его видели в Каунаса, на проспекте Тайкос в 14 ч.
„На нем была черная куртка с капюшоном, черные брюки. Может вести себя неадекватно. Полиция занимается поисками. Полезна любая информация!“, – писала женщина.
Полиция Каунасского округа подтвердила, что начато расследование, молодого человека разыскивают.
Если у вас есть какая-то информация, звоните по номерам 112 или 864748511 (номер матери пропавшего).
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