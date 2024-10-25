2024.10.25 11:33

Просьба о помощи: в Каунасе пропал 20-летний молодой человек

 
ru.DELFI.lt
Kaunietė pranešė apie dingusį sūnų vardu Gytis
Kaunietė pranešė apie dingusį sūnų vardu Gytis
ФОТО: Kas vyksta Kaune

В четверг вечером в портал Kas vyksta Kaune обратилась женщина – пропал ее сын.

„20-летний молодой человек. Гитис. Рост 2 метра, худощавого телосложения, волосы темные, не короткие“, – писала женщина.

В последний раз его видели в Каунаса, на проспекте Тайкос в 14 ч.

„На нем была черная куртка с капюшоном, черные брюки. Может вести себя неадекватно. Полиция занимается поисками. Полезна любая информация!“, – писала женщина.

Полиция Каунасского округа подтвердила, что начато расследование, молодого человека разыскивают.

Если у вас есть какая-то информация, звоните по номерам 112 или 864748511 (номер матери пропавшего).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии