Просьба о помощи: в Каунасе пропал 20-летний молодой человек

„20-летний молодой человек. Гитис. Рост 2 метра, худощавого телосложения, волосы темные, не короткие“, – писала женщина.

В последний раз его видели в Каунаса, на проспекте Тайкос в 14 ч.

„На нем была черная куртка с капюшоном, черные брюки. Может вести себя неадекватно. Полиция занимается поисками. Полезна любая информация!“, – писала женщина.

Полиция Каунасского округа подтвердила, что начато расследование, молодого человека разыскивают.