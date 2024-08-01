2024.08.01 07:14

Пропавшего в Каунасе несовершеннолетнего искали всю ночь, поиски продолжаются

 
ru.DELFI.lt
Dingusio nepilnamečio paiešia
Dingusio nepilnamečio paiešia
ФОТО: Policijos nuotr. / Delfi montažas

31 июля, в 18.04 ч. поступило сообщение о том, что в Каунасском районе, в деревне Гайжувеле, пропал 13-летний Игнас В., мальчик с врожденной недееспособностью.

Сразу же начались поиски пропавшего. На помощь приехали полицейские со служебными собаками, сотрудники Службы общественной безопасности. В поисках участвуют и местные жители, Публичное учреждение K-9, члены Литовского союза стрелков, волонтеры Красного креста. В поисках задействовали дроны, тепловизоры, однако ночью поиски не дали результата, они продолжаются и в четверг .

Приметы: рост 164 см, среднего телосложения, волосы короткие и темны. На мальчике была синяя майка, светлые шорты, темные босоножки. Мальчик не разговаривает, может плохо ориентироваться в пространстве.

Всех, кто мог видеть ребенка, просьба сообщить по номеру 112.

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