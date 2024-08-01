Пропавшего в Каунасе несовершеннолетнего искали всю ночь, поиски продолжаются

Сразу же начались поиски пропавшего. На помощь приехали полицейские со служебными собаками, сотрудники Службы общественной безопасности. В поисках участвуют и местные жители, Публичное учреждение K-9, члены Литовского союза стрелков, волонтеры Красного креста. В поисках задействовали дроны, тепловизоры, однако ночью поиски не дали результата, они продолжаются и в четверг .