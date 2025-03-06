Прокурор: Степуконис присвоил более 42 млн евро, из них 31 млн евро проиграл в Эстонии

Его проводит Служба по расследованию финансовых преступлений (СРФП), расследование контролирует Европейская прокуратура.
„Всего на сегодняшний день установлено хищение более 42 млн евро, из них 5 млн евро были проиграны в игорной компании, зарегистрированной в Литве. 6 миллионов были неудачно вложены в брокерскую компанию, зарегистрированную в Венгрии, а львиная доля была проиграна в компании, расположенной в Эстонии – эта сумма составила более 31 млн евро“, – заявил журналистам в четверг уполномоченный Европейский прокурор Д. Карчинскас.
По мнению прокурора, большую часть средств, добытых преступным путем, Ш. Степуконис мог проиграть в компании-казино в Эстонии, не имевшей лицензии на деятельность в Литве.
Д. Карчинскас добавил, что Ш. Степуконис сотрудничает со следствием, дает показания.
„Ш. Степуконис не отрицает своей вины“, – подчеркнул он.
По словам Д. Карчинскаса, в ходе предварительного расследования правоохранительные органы страны уже получили практически всю необходимую информацию от своих зарубежных партнеров – в Эстонии, Германии, Венгрии и Люксембурге.
Глава надзорной службы: Olympic Casino оштрафовано, т.к. поощряло игру Степукониса
Как заявил Виргиниюс Даукшис, глава Службы по надзору за азартными играми (СНАИ), которая проверяла азартные игры Ш. Степукониса в Olympic Casino, поставщик игорных услуг не принял достаточных мер для определения происхождения средств, используемых для азартных игр. Кроме того, Olympic Casino активно поощряло его игру в азартные игры, несмотря на то что они были безответственными.
„Установлено, что Olympic Casino Group Baltija не приняла достаточных мер для установления происхождения средств, используемых для азартных игр. Меры, применявшиеся компанией для определения того, были ли средства клиента получены в результате преступной деятельности, были некачественными и недостаточными. Мониторинг операций, совершаемых клиентом, был формальным, компания не предпринимала действий по анализу операций и сообщения о них в СРФП“, — пояснил журналистам В. Даукшис.
За это, по словам главы СНАИ, компания была оштрафована на 8,5 млн евро.
„Olympic Casino Group Baltija нарушила закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также закон об азартных играх, выявлено 5 нарушений. За нарушения служба назначила штраф, равный почти 8,4 млн евро“, – сказал он.
По словам В. Даукшиса, Olympic Casino разработало индивидуальный для поощрения игры Ш. Степукониса в азатрные игры. А когда в Литве запретили поощрение азартных игр, по словам главы СНАИ, азартные игры были перенесены в Эстонию.
„Olympic Casino поощряло игру Ш. Степукониса в азартные игры. Для этого был разработан индивидуальный план поощрения. Для этого было выделено 1,3 млн евро, которые предназначались для проигрыша, забрать их игрок не мог“, – рассказал В. Даукшис.
„К середине 2021 года, Ш. Степуконис проиграл 6,4 миллиона. евро. С середины 2021 года поощрение игроков было запрещено. Однако незадолго до вступления запрета в силу виртуальные игры Ш. Степукониса были перенесены в Эстонию. Таким образом компания ушла от надзора“, – сказал он.
Бывший партнер BaltCap Infrastructure Fund Ш. Степуконис был задержан в Вильнюсе в феврале прошлого года. Его подозревают в хищении около 40 млн евро средств фонда капитала, по крайней мере часть которых могла быть проиграна в казино.
В декабре прошлого года Вильнюсский окружной суд продлил срок интенсивного надзора на три месяца – установлено, что Ш. Степуконису придется носить электронный браслет до 20 марта.
В отношении Ш. Степукониса ведутся два досудебных расследования. В первом его подозревают в хищении примерно 27 млн евро средств BaltCap – по данным прокуратуры, более 20 млн евро Ш. Степуконис мог проиграть, а остальные деньги могли быть потеряны в рискованных инвестициях через платформу Interactive Brokers.
Второе предварительное расследование было начато еще в 2022 году, когда в Вильнюсскую окружную прокуратуру поступила информация от компании Paysera о переведенных польской компанией на счет Ш. Степукониса 3,9 млн евро.
Ш. Степуконис в разное время руководил компаниями инфраструктурных фондов в Литве и был председателем правления проектных компаний в Польше.
Согласно реестру юридических лиц, в Литве он был руководителем компаний BaltCap Infrastructure Fund: Investicių uostas, Knowledge Investment, Moelta, Nullus, Safe Community, Urban Revitalisation, Vėjo sesės 1, Venetus Capital, Vilniaus daugiafunkcis kompleksas и Žvirgždaičių energija.
В ноябре прошлого года компания-управляющая фондом прямых инвестиций BaltCap и инвесторы её фонда BaltCap Infrastructure Fund I договорились, что фонд вернет все 40,4 млн евро, которые, как подозревается, бывший руководитель фонда Ш. Степуконис мог присвоить, и вкладчики фонда не понесут никаких убытков.