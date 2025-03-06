Прокурор: Степуконис присвоил более 42 млн евро, из них 31 млн евро проиграл в Эстонии

„Всего на сегодняшний день установлено хищение более 42 млн евро, из них 5 млн евро были проиграны в игорной компании, зарегистрированной в Литве. 6 миллионов были неудачно вложены в брокерскую компанию, зарегистрированную в Венгрии, а львиная доля была проиграна в компании, расположенной в Эстонии – эта сумма составила более 31 млн евро“, – заявил журналистам в четверг уполномоченный Европейский прокурор Д. Карчинскас.