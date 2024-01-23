Прокурор представил основную версию взрыва в доме в микрорайоне Виршулишкес

Портал 15min.lt 22 января уже писал о том, что по данным прокуратуры, в квартире, где произошел взрыв, обнаружены остатки нефтепродуктов.

"Мы получили выводы специалистов, в соответствии с которыми можно сказать, что на переданных экспертам банкнотах и пенсионном удостоверении были следы бензина, дизельного топлива и машинного масла. На переданных экспертам фрагментах одежды также обнаружены следы бензина", – сказал вильнюсский прокурор Юлюс Рекснис.

По словам прокурора, одна из основных версий - самоубийство хозяина квартиры.

23 января Рекснис сказал, что пока прокуратура не может назвать виновников взрыва, но повторил, что расследуют версию самоубийства одного из жителей дома.