Прокуратура: в отношении Ekspertai.eu ведется расследование и по факту незаконного хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Internetas
Internetas
ФОТО: Shutterstock
Правоохранительные органы расширили расследование, начатое в прошлом году против Ekspertai.eu. По данным прокуратуры, сейчас ведется расследование не только по факту хранения порнографического контента, но и по факту незаконного хранения оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ. Это агентству Elta подтвердила главный специалист Коммуникационного отдела Генеральной прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.

"Следствие в настоящее время ведется в соответствии с частью 1 статьи 309 и частью 1 статьи 253 Уголовного кодекса", – сообщила представитель прокуратуры.

В первой части 1 статьи 253 Уголовного кодекса (УК) предусмотрено, что тот, кто без разрешения изготовлял, приобретал, хранил, носил, перевозил, пересылал, использовал или продавал огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатку или взрывчатые вещества, наказывается штрафом либо ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до 5 лет.

В части 1 статьи 309 Уголовного кодекса указано, что тот, кто получал доход от проституции другого лица или занимался сутенерством, наказывается штрафом или ограничением свободы, либо арестом, либо лишением свободы на срок до 4 лет.

Как заявила представитель Генеральной прокуратуры Г. Виткаускайте-Шаткаускене, в упомянутом досудебном расследовании подозрения никому не предъявлены.

"Досудебное расследование продолжается, проводятся процессуальные действия, необходимые для установления объективной истины. По данному расследованию подозрения никому не предъявлены", – сказала представитель прокуратуры.

Расследование и его подробности не комментируются.

Напомним, что в ноябре прошлого года правоохранительные органы провели ряд обысков по месту жительства администраторов сайта ekspertai.eu и в помещениях учреждения Ekspertai.eu.

Представитель пресс-службы департамента полиции Рамунас Матонис тогда сообщил, что обыски проводились после начала досудебного расследования по факту хранения порнографического контента. Расследование было начато после того, как Инспектор по журналистской этике сообщил, что опубликованная на сайте ekspertai.eu статья содержит информацию порнографического характера.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии