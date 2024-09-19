Прокуратура попросит ареста Даргиса и других подозреваемых, выясняется сумма взятки

„Это требование дать денег и, пользуясь определенными связями, знакомствами или мнимым или реальным влиянием, и оказать влияние на чиновников, чтобы были приняты решения, благоприятные для конкретных людей или решена какая-то проблема за взятку. Человек требует взятку и обещает решить проблемы незаконным способом“, – сказал LRT Гайлявичюс.

В интервью LRT прокурор сказал, что дело, связанное с попыткой воспользоваться своим влиянием и за взятку решать проблему в госучреждении.

Также сообщается, что вместе с Даргисом Службой спецрасследований были задержаны еще два человека, возможно, его сообщники. Их личности не разглашаются.

По словам прокурора Каунасской окружной прокуратуры Ричардаса Гайлявичюса, эпизоды преступной деятельности связаны с возможным взяточничеством, сумма взятки превышает 250 минимальных прожиточных уровней, это больше 12 500 евро, пишет портал lrytas.lt.

По ее словам, Даргис задержан на 48 ч., а выпустят ли его после этого срока, будет решать прокуратура.

„Я не могу комментировать саму ситуацию, может, прокуратура прокомментирует, но у меня и моего клиента возникают сомнения и подозрения, что это дело было возбуждено за его статьи“, – сказала Ручене. Какие публикации она имела в виду, адвокат не стала называть.

„Могу сказать, что Даргис не виновен,а следователи должны выполнить свою работу и все выяснить“, – сказала она.

Адвокат Даргиса Аушра Ручене сказала, что не сомневается - произошла ошибка, невиновность ее клиента выяснится в ходе расследования.

Проводится расследование по 226 ст. Уголовного кодекса ЛР, в которой сказано, что за торговлю влиянием преследуют по закону, если человек, пользуясь своим положением и/или связями, обещает взятку за оказание влияния на ведомство или чиновников. За подобное нарушение закона грозит штраф или ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 4 лет.

Гайлявичюс сказал, что другие подозреваемые „скорее частные лица“.

„Закон разрешает арест на срок до 3 месяцев“, – сказал он.

По его словам, других подозреваемых будут просить задержать на более длительный срок.

„Мы передали в суд просьбу об аресте на месяц. Думаю, на этой стадии расследования наилучший способ меры пресечения - арест“, – сказал прокурор Гайлявичюс.

Если речь идет о взятке больше 12 500 евро, грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

По словам Гайлявичюса, подозреваемые были задержаны во вторник в Вильнюсе, затем их перевезли в СИЗО в Каунасе.

„Были проведены обыски, обнаружены вежи и документы, которые представляют интерес для следствия, задержание прошло в Вильнюсе, а расследование начато в Каунасе. ССР получила информацию о торговле влиянием“, – сказал прокурор.

По его словам, заседание суда по назначению меры пресечения должно быть удаленным.

Гайлявичюс сказал, что заявления Ручене о том, что это месть за публикации, комментировать не может.