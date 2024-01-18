Прокуратура не видит основания для обращения в суд по поводу переплаты денег компании ESO

"В ходе расследования прокурор пришел к заключению, что недостатки методики, указанные в аудиторском отчете Государственного контроля, устранены, график возврата переплат потребителям скорректирован, иных нарушений правовых актов не обнаружено", – говорится в пресс-релизе.
В ходе прокурорского расследования было установлено, что в соответствии с литовскими законами и нормативными актами цены на услуги по распределению электроэнергии, предоставляемые ESO, строго регулируются Государственным советом по регулированию энергетики (ГСРЭ) путем установления верхних пределов цен на услуги по распределению электроэнергии, с регулированием ценообразования.
В целях обеспечения интересов потребителей электроэнергии Государственный контроль после завершения проверки в аудиторском отчете рекомендовал ГСРЭ определить четкие критерии, согласно которым будет оцениваться, в течение какого срока переплаченные суммы могут быть возвращены потребителям. Следуя этим рекомендациям, ГСРЭ принял меры по обеспечению защиты прав как потребителей, так и ESO.
В этом году на заседании ГСРЭ было принято решение об установлении более ранней даты возврата потребителям переплаченной суммы, т. е. возврат средств начнется с 1 апреля, и о сокращении периода возврата. Общий срок погашения сокращен до 7 лет вместо объявленных ранее 15 лет. Для частных потребителей электроэнергии переплата должна быть возвращена в течение 2 лет и 3 месяцев (до 30 июня 2026 г.), а для коммерческих потребителей – в течение 7 лет и 7 месяцев (до 31 декабря 2031 г.).
В ходе расследования установлено, что указанные Государственным контролем недостатки методики, согласно которой определяется верхний предел общественной цены и услуг по передаче, распределению электроэнергии и общественному электроснабжению, были устранены после принятия ГСРЭ соответствующего постановления.