Прокуратура: начато расследование в связи с преступлением сексуального характера

В пресс-релизе сказано, что на прошлой неделе появились сообщения о том, что полгода назад человек, выдававший себя за врача, в социальных сетях предлагал лечить детей 2-5 лет от аутизма с помощью прикосновений.

"Генпрокурор Нида Грунскене 12 января этого года распорядилась проверить обоснованность решения отказаться от расследования таковых действий мужчины.

После того как была проведена проверка, прокурор отменил решение полиции отказаться от расследования, принятое 1 марта 2023 г. Было начат расследование по 1 ч 151 ст УК ЛР "Преступление против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего лица".

В постановлении прокурора указано, что расследование начато с целью всесторонней оценки обстоятельств, указанных в сообщении, поэтому будут выяснять личность заявителя и проверять, были ли совершены действия, которые влекут за собой уголовную ответственность (попытка удовлетворения похоти с использованием лица младше 16 лет)", – сказано в сообщении.