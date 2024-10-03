Прокуратура начала расследование в связи с высказываниями Раманаускаса

Прокуратура информировала, что в ходе расследования оценят, было ли совершено преступление 13 сентября 2024 года - когда в социальной сети было размещено видео с высказываниями Альгиса Раманаускаса, которые могли быть направлены против группы людей определенной национальности и носителей конкретного языка.
Литовский центр по правам человека (ЛЦПЧ) обратился в правоохранительные органы по поводу высказываний известного в Литве радио- и телеведущего Альгиса Раманаускаса о насильственных действиях за использование русского языка. По мнению ЛЦПЧ, А. Раманаускас рядом своих высказываний мог разжигать ненависть. По поводу вышеупомянутых высказываний в правоохранительные органы также обратилась и оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ).
„И отец, который ходил в кроксах и ругается по-русски, уже достаточно, чтобы его признали подонком и отобрали у него детей. И если ты думаешь, что я шучу, то ты очень ошибаешься. Я, конечно, сильно утрирую, но... Ну ладно, в кроксах ничего страшного, но если учесть, что в нашем обществе гораздо больше некачественных элементов – отродья стрибасов (стрибас - каратель, агент-боевик), то слишком мало всего того, что я здесь высказал“, – сказал Раманаускас.
Позже Альгис Раманаускас разместил на свое странице в Facebook ответ, в котором отметил, „что когда я говорю о „русифицированной Литве“, я всегда подчеркиваю, что я имею в виду тех литовцев, которые потребляют бандитские петербурги и киркоровых. Яснее некуда“.