2024.10.03 16:05

Прокуратура начала расследование в связи с высказываниями Раманаускаса

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Algis Ramanauskas
Algis Ramanauskas
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Вильнюсская участковая прокуратура начала расследование в связи с высказываниями ведущего теле- и передач на радио. Его подозревают в публичных призывах к насилию и физической расправе с группой людей определенной национальности и носителей конкретного языка.

Прокуратура информировала, что в ходе расследования оценят, было ли совершено преступление 13 сентября 2024 года - когда в социальной сети было размещено видео с высказываниями Альгиса Раманаускаса, которые могли быть направлены против группы людей определенной национальности и носителей конкретного языка.

Литовский центр по правам человека (ЛЦПЧ) обратился в правоохранительные органы по поводу высказываний известного в Литве радио- и телеведущего Альгиса Раманаускаса о насильственных действиях за использование русского языка. По мнению ЛЦПЧ, А. Раманаускас рядом своих высказываний мог разжигать ненависть. По поводу вышеупомянутых высказываний в правоохранительные органы также обратилась и оппозиционная Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ).

„И отец, который ходил в кроксах и ругается по-русски, уже достаточно, чтобы его признали подонком и отобрали у него детей. И если ты думаешь, что я шучу, то ты очень ошибаешься. Я, конечно, сильно утрирую, но... Ну ладно, в кроксах ничего страшного, но если учесть, что в нашем обществе гораздо больше некачественных элементов – отродья стрибасов (стрибас - каратель, агент-боевик), то слишком мало всего того, что я здесь высказал“, – сказал Раманаускас.

Позже Альгис Раманаускас разместил на свое странице в Facebook ответ, в котором отметил, „что когда я говорю о „русифицированной Литве“, я всегда подчеркиваю, что я имею в виду тех литовцев, которые потребляют бандитские петербурги и киркоровых. Яснее некуда“.

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