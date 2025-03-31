2025.03.31 12:02

Прокуратура Литвы начала расследование по факту смерти американских военных

 
Elta
ru.DELFI.lt
Pabradės poligonas
Pabradės poligonas
ФОТО: KAM

После того, как в понедельник утром бронемашина армии США была извлечена из болота в Пабраде, прокуратура Литвы начала предварительное расследование.

„Начато расследование для выяснения причин смерти“, – сказала журналистам в понедельник генпрокурор Нида Грунскене.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила, что в понедельник утром из болота в Пабраде была извлечена бронемашина ВС США.

„Бронемашину вытащили на берег в 4.40 час, операция по извлечению завершена, работают Литовская военная полиция и следователи США“, – сообщила агентству Elta в понедельник утром министр национальной обороны Довиле Шакалене.

Во вторник в 16.45 час. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств. Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.

В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules.

Что известно:

  • в понедельник утром американская бронемашина была вытащена из болота;

  • о судьбе военных пока не сообщается, эту информацию сначала передадут их семьям;

  • на месте происшествия работает Литовская военная полиция и американские следователи;

  • бронемашину вытащили с помощью двух других M88 и двух бульдозеров;

  • если после того, как вытащили машину, не будут получены ответы на все вопросы, по словам главы Минобороны Литвы Довиле Шакалене, работы продолжатся.

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