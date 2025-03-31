Прокуратура Литвы начала расследование по факту смерти американских военных

„Начато расследование для выяснения причин смерти“, – сказала журналистам в понедельник генпрокурор Нида Грунскене.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила, что в понедельник утром из болота в Пабраде была извлечена бронемашина ВС США.

„Бронемашину вытащили на берег в 4.40 час, операция по извлечению завершена, работают Литовская военная полиция и следователи США“, – сообщила агентству Elta в понедельник утром министр национальной обороны Довиле Шакалене.

Во вторник в 16.45 час. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.