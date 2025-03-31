Прокуратура Литвы начала расследование по факту смерти американских военных

„Начато расследование для выяснения причин смерти“, – сказала журналистам в понедельник генпрокурор Нида Грунскене.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила, что в понедельник утром из болота в Пабраде была извлечена бронемашина ВС США.
„Бронемашину вытащили на берег в 4.40 час, операция по извлечению завершена, работают Литовская военная полиция и следователи США“, – сообщила агентству Elta в понедельник утром министр национальной обороны Довиле Шакалене.
Во вторник в 16.45 час. поступило сообщение о пропавших без вести солдатах США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.
В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств. Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы.
В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules.