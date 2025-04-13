Прокуратура добивается, чтобы наказанная за нетрезвое вождение бывшая вице-министр заплатила всю сумму за автомобиль

По действующему в Литве порядку, суд конфискует автомобили у водителей, которые попались нетрезвые за рулем, а если автомобиль принадлежит не им, а другим лицам или банку, тогда с человека взыскивают столько, сколько стоило транспортное средство.
На заседании суда адвокат Урбанавичене сказал, что его клиентка живет на сбережения, у нее есть обязательства перед банком. Она управляла принадлежащим банку автомобилем BMW.
Прокуратура согласилась передать Урбанавичене на поруки на 1,5 года и на такой же срок лишить ее прав. Прокурор просила взыскать с Урбанавичене 16 000 евро. Однако суд решил взыскать чуть больше половины этой суммы. Прокуратура подала апелляцию и требует взыскать почти 14 000 евро.
Коллегия судей рассмотрит это дело 29 апреля.
Напомним, что Вильнюсский участковый суд 6 марта решил освободить от уголовной ответственности бывшую заместителя министра культуры Дайну Урбанавичене, которая попалась нетрезвой за рулем. Правда, женщина была лишена прав на вождение на 1,5 года.
Судья Павелас Куялис сказал, что Урбанавичене передают на поруки матери на 1,5 года и освобождают от уголовной ответственности.
Кроме того, на 1,5 года ее лишают прав на вождение автомобиля и с нее взыскивают стоимость автомобиля BMW (за рулем которого ехала женщина) – 7000 евро. Это решение суда может быть обжаловано.
Согласно материалам дела, 19 декабря 2024 года в 22.07 ч. в Вильнюсе, на ул. Жирмуну автомобиль BMW, которым управляла нетрезвая (1,95 промилле) Урбанавичене (1976 г.р.), зацепил стоявший автомобиль Ford.
Урбанавичене в суде признала, что перед тем, как сесть за руль одна дома выпила бутылку вина. Она уверяла, что не чувствовала себя пьяной, поэтому села за руль, чтобы съездить в пиццерию за пиццей (пиццерия находится в километре от дома Урбанавичене).
Она признала свою вину и сожалела о содеянном.
Урбанавичене была вице-министром культуры с 5 января 2021 г. по 12 декабря 2024 г. До этого 8 лет была председателем Совета по культуре. В 2011-2014 г. была членом вильнюсского горсовета.