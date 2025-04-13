Прокуратура добивается, чтобы наказанная за нетрезвое вождение бывшая вице-министр заплатила всю сумму за автомобиль

По действующему в Литве порядку, суд конфискует автомобили у водителей, которые попались нетрезвые за рулем, а если автомобиль принадлежит не им, а другим лицам или банку, тогда с человека взыскивают столько, сколько стоило транспортное средство.

На заседании суда адвокат Урбанавичене сказал, что его клиентка живет на сбережения, у нее есть обязательства перед банком. Она управляла принадлежащим банку автомобилем BMW.