Прокуратура арестовала роскошный дом Тринкунайте, семейную мастерскую Навицкасов и квартиру в Старом городе

На минувшей неделе сообщалось, что правоохрана задержала владелицу компаний Foxpay и iSun Lithuania Тринкунайте, ее сожителя Вильгельмаса Германаса (ранее Вилюс Жидялис). Задержан также и владелец ЗАО Litlab Миндаугас Навицкас. Всего в рамках этого расследования были задержаны 7 подозреваемых. Под арестом на два месяца остался только Германас.
В пятницу правоохрана на пресс-конференции рассказала, что расследование в связи с деятельностью Foxpay было начато летом 2024 года, оценив появившуюся публичную информацию.
Сейчас ведется расследование по факту присвоения имущества, кражи, мошенничества в крупном размере, а также расследуются коррупционные преступления, подкупы, взяточничество и отмывание денег (предполагают, что было легализовано не менее 17 миллионов евро, полученных преступным путем).
Операция была начата 16 октября рано утром, проведены 32 обыска не только в домах подозреваемых, но и в помещениях компаний. Во время обысков были изъяты компьютеры и разные документы.
Напомним, что в мае 2024 года Delfi поднимал вопрос о ценах Foxpay для бизнеса и государства, тогда выяснились и другие необычные вещи. Стало известно, что с 2022 г. в правлении компании работал муж политика Моники Навицкене Миндаугас Навицкас.
Тогда расследования начали Центробанк, правительственная комиссия и другие ведомства. Скандал с компанией финтех Foxpay“ привел к уходу Навицкене с поста министра социальной защиты и труда. Последней каплей стала ее поездка в Дубай с Тринкунайте и Германасом. Германас был судим за мошенничество.
В середине июня 2024 г. Тринкунайте ушла с поста председателя правления Foxpay. Служба спецрасследований (ССР), оценив имеющуюся информацию о возможной непрозрачной деятельности Foxpay, начала расследование. расследование касалось возможной легализации полученного преступным путем имущества и вмешательства в деятельность лица, работающего на госслужбе.
Навицкас работал в правлении Foxpay с 2022 г., с конца 2023 г до начала 2024 г. был директором компании. Когда ЦБ начал расследование, Навицкас ушел из правления Foxpay. Позже портал 15min сообщил, что в деятельности iSun и Foxpay активно участвует неоднократно судимый за мошенничество (его прежнее имя Вилюс Жидялис, 1986 г.р.).
Delfi выяснил, что 18октября был наложен арест на дом Тринкунайте в Вильнюсе на ул. Руту. Дом находится в районе Антакальнис. Площадь дома – 586.44 кв. Дом построен в 2009 г. Средняя рыночная стоимость дома на 1 января 2024 г. 746 000 евро.
Согласно документам, в доме 5 комнат. Он стоит на участке 0.1200 га.
Местные жители сказали Delfi, что во дворе дома часто стоят роскошные автомобили со швейцарскими номерами.
Delfi выяснил, что арестована мастерская Навицкасов, находящаяся в Вильнюсе, на ул. Шило и участок земли, на котором она находится. Площадь мастерской 141.18 кв. м.
Delfi сообщал, что Вильнюсский муниципалитет выяснил, что на самом деле эта мастерская оборудована как жилое помещение, поэтому владельцев ждут взыскания. По данным источников портала, семья Навицкасов живет в этом здании.
Компания мужа бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене Миндаугаса Навицкаса Litlab зарегистрирована в здании, которое находится в Павильнисском региональном парке.
Delfi выяснил, что там у семьи есть мастерская, в которой, по данным источников, семья постоянно проживает. По действующим законам, мастерская не может быть местом постоянного проживания . Представители муниципалитета решили проверить информацию, и выяснили, что это так.
Правда, проверку затеяли в июле, а смогли провести только 18 сентября.
Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас 3 октября сказал Delfi, что проверку провели 18 сентября, на ней присутствовал представитель владельца ЗАО Litlab.
„Специалисты муниципалитета попали в помещение и осмотрели его. Выяснилось, что помещения оборудованы как жилые и приспособлены для жизни. Нет признаков того, что здание используют как подсобное помещение“, – сказал он. Был установлен факт нарушения.
„Выяснилось, что здание используют не по назначению. Составлен протокол о нарушении“, – указал Грубинскас.
По его словам, владельцев ждет взыскание. „После составления протокола состоится рассмотрение дела и будет назначен штраф. Будет установлен срок исправления нарушения. После того, как пройдет указанное время, проведут повторную проверку“, – заметил он.
Генпрокуратура 18 октября арестовала и квартиру Навицкасов в Старом городе, на ул. С.Скапо, 3. Площадь этой трехкомнатной квартиры – 86.75 кв. м.
Большая часть квартиры принадлежит Навицкене.
Средняя рыночная стоимость квартиры на 1 января 2024 г. 313 000 евро.