Прокуратура арестовала роскошный дом Тринкунайте, семейную мастерскую Навицкасов и квартиру в Старом городе

Сейчас ведется расследование по факту присвоения имущества, кражи, мошенничества в крупном размере, а также расследуются коррупционные преступления, подкупы, взяточничество и отмывание денег (предполагают, что было легализовано не менее 17 миллионов евро, полученных преступным путем).

В пятницу правоохрана на пресс-конференции рассказала, что расследование в связи с деятельностью Foxpay было начато летом 2024 года, оценив появившуюся публичную информацию.

На минувшей неделе сообщалось, что правоохрана задержала владелицу компаний Foxpay и iSun Lithuania Тринкунайте, ее сожителя Вильгельмаса Германаса (ранее Вилюс Жидялис). Задержан также и владелец ЗАО Litlab Миндаугас Навицкас. Всего в рамках этого расследования были задержаны 7 подозреваемых. Под арестом на два месяца остался только Германас.

Операция была начата 16 октября рано утром, проведены 32 обыска не только в домах подозреваемых, но и в помещениях компаний. Во время обысков были изъяты компьютеры и разные документы.

Напомним, что в мае 2024 года Delfi поднимал вопрос о ценах Foxpay для бизнеса и государства, тогда выяснились и другие необычные вещи. Стало известно, что с 2022 г. в правлении компании работал муж политика Моники Навицкене Миндаугас Навицкас.