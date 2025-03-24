Произошла утечка планов JUDU: троллейбусы будут ездить и в Пилайте

В планах указано, что некоторые перемены ждут уже в IV квартале этого года. Одна из перемен – изменение трассы автобуса 3G. Этот автобус не будет ездить до кольца микрорайона Фабийонишкес. Вместо этого, он поедет дальше по ул. Укмергес, затем свернет в Перкункемис и поедет до остановки „Скалвю“. Вместо 3G на кольцо Фабийонишкес начнет ездить автобус 5 маршрута. Этот автобус больше не будет ездить до остановки „Скалвю“.