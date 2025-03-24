Произошла утечка планов JUDU: троллейбусы будут ездить и в Пилайте

В планах указано, что некоторые перемены ждут уже в IV квартале этого года. Одна из перемен – изменение трассы автобуса 3G. Этот автобус не будет ездить до кольца микрорайона Фабийонишкес. Вместо этого, он поедет дальше по ул. Укмергес, затем свернет в Перкункемис и поедет до остановки „Скалвю“. Вместо 3G на кольцо Фабийонишкес начнет ездить автобус 5 маршрута. Этот автобус больше не будет ездить до остановки „Скалвю“.
Автобус 52 маршрута не будет ездить в центр города. Он будет курсировать до Шешкине. Правда, появится новый маршрут 52A, который будет ездить до ТЦ Akropolis (этот маршрут появится в 2028 году).
Самые большие перемены ждут в 2026-2028 гг
Больше никаких перемен в 2025 году не планируется. Большая часть перемен ожидается с 2026 по 2028 года. Что ждет жителей?
Планируется упразднение автобуса 2 маршрута, вместо него в „Долину викингов“ (Vikingų slėnis) будет заезжать автобус 88 маршрута.
Изменится и маршрут автобуса номер 1 – он будет ездить по ул. Капсу.
Изменится последняя остановка 56 автобуса. Он будет ездить не на кольцо Фабийонишкес, а до кольца Каймялё. Изменится и маршрут – после перемен автобус будет ездить в Каролинишкес.
Большие перемены ждут и жителей Пилайте: поменяют трассы автобусов 4G и 30. Новинка – в районе начнут курсировать троллейбусы. 1 автономный троллейбус будет ездить в Пилайте. Правда, из-за этого троллейбус не будет заезжать в Каролинишкес. В планах указано, что эта новинка начнет действовать с IV квартала 2026 года.
Упразднят троллейбус 12 маршрута.
Ждут изменения и другие скорые маршруты. Маршруты 1G и 2G будут продлены до Лепкальниса. Так их конечной остановкой станет Лепкальнис, а не Вокзал.
Это не все основные изменения, которые ждут вильнюсцев. Планируется 7 новых маршрутов, два из них будут скорыми. Первый скорый автобус соединит Гарюнай и Григишкес, ул. Осло и Вилкпеде. Второй с Вокзала по ул. Друёс будет ездить до ул. Жальгирё и обратно на вокзал.
Планы JUDU уже публично не доступны
Эти планы пока не доступны жителям города. Однако в тех планах, которые случайно оказались на вышеупомянутом сайте, указаны все остановки, на которых будут останавливаться автобусы и троллейбусы, отмечены новые трассы и исключены те, которые будут упразднены.
Планируется, что до 2030 г. подкорректируют трассы на 46 существующих маршрутах, чаще будут ездить автобусы и троллейбусы 44 маршрутов.