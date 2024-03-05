Произошла утечка данных пользователей системы электронных дневников TAMO

 
ELTA
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ФОТО: Ekrano nuotr.
Руководитель Национального центра кибербезопасности (НЦКБ) Людас Алишаускас подтвердил радио LRT, что в интернет были слиты данные более 100 тыс. детей и учителей, пользователей системы эл. дневников TAMO

По словам Алишаускаса, в конце прошлого года во всем мире большая произошла утечка разных данных. В том числе - и данных литовских порталов. Он заметил, что это касается данных детей и учителей, которые пользуются ситемой электронных дневников TAMO.

"В конце прошлого года была обнародована огромная база данных с различными утекшими данными. Мы говорим о данных со всего мира, Литва является одной из стран. Размер этой базы данных составляет более 100 гигабайт, были обнародованы данные для входа: идентификаторы, пароли и система, в которой эти данные применимы", - сообщил радио LRT Л. Алишаускас.

"Я не могу подтвердить, что можно войти в учетную запись каждого ребенка, необходимо более глубокое расследование, но вероятность высока", - сказал глава НЦКБ.

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