Произошла утечка данных пользователей электронного дневника TAMO

 
ELTA
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ФОТО: Ekrano nuotr.
Сообщается об утечке санных более чем 100 000 пользователей электронного дневника TAMO - данные детей и учителей, об этом LRT сказал глава Национального центра кибербезопасности Людас Алишаускас.

По словам Алишаускаса, в конце прошлого года во всем мире большая произошла утечка разных данных. В том числе - и данных литовских порталов. Он заметил, что это касается данных детей и учителей, которые пользуются электронным дневником TAMO.

"Огласке были преданы данные подключений: ID, пароли и система, в которой эти данные применялись", – сказал LRT Алишаускас.

"Я не могу подтвердить, что можно подключиться к странице каждого ребенка, тут нужно более глубокое расследование, но вероятность этого велика", – сказал глава НЦКБ.

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