Произошла утечка данных пользователей электронного дневника TAMO

По словам Алишаускаса, в конце прошлого года во всем мире большая произошла утечка разных данных. В том числе - и данных литовских порталов. Он заметил, что это касается данных детей и учителей, которые пользуются электронным дневником TAMO.

"Огласке были преданы данные подключений: ID, пароли и система, в которой эти данные применялись", – сказал LRT Алишаускас.