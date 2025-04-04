Проигравший в казино 43 000 евро мужчина подал в суд и вернул все деньги

Установлено, что истец играл с чужих профилей, но переводил деньги со своего личного счета.

Истец указал, что его имя было в списке лиц, которых нельзя допускать к азартным играм в течение 10 лет. Однако мужчина пополнял счета третьих лиц и проиграл больше 43 000 евро.

В пресс-релизе суда сказано, что истец делал ставки в онлайн-казино и проиграл 43 048,68 евро, он требовал, чтобы компания вернула ему эти деньги, возместила 1940,14 евро процентной ставки, а также расходы на судебное разбирательство.

Компания должна была заранее проверить, с чьего счета поступают деньги, совпадают ли данные владельца счета с данными владельца профиля, но она это обязательство не выполняла. Если бы компания проверяла такую информацию, то профилями третьих лиц никто пользоваться не мог бы.

По действующим законам, во время удаленной игры деньги могут приниматься только со счета человека, который открыл профиль. Как только организатор игры видит, что деньги поступили со счета человека, включенного в список лиц, которым нельзя делать ставки, игра должна остановиться.