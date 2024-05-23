Прогнозируется рекордная жара: ожидаются проливные дожди

После полудня облачность увеличится и во многих районах вновь пройдут кратковременные дожди с грозами.
Наиболее сильные дожди ожидаются в северо-восточных и северных районах. Местами сильные ливни будут сопровождаться мелким градом. Будет дуть сильный юго-западный ветер. Во время грозы порывы ветра составят 15-20 м/с. Температура воздуха сегодня будет в пределах от 23 до 28 градусов тепла.
Аналогичная погода сохранится и в пятницу. Утро будет более солнечным с небольшим количеством облаков. Позже облачность увеличится, а во второй половине дня во многих районах пройдут кратковременные ливни с грозами. Будет дуть легкий юго-восточный ветер. Во второй половине дня воздух прогреется до 23-28 градусов.
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