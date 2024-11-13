2024.11.13 17:54

Прогноз: в Литве ожидаются осадки, гололедица и туман

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Rudens spalvos
Rudens spalvos
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В четверг вечером местами ожидаются небольшие осадки, преимущественно дождь. Местами возможна гололедица. Ветер южный, юго-западный, 5–10 м/с, на взморье до 13 м/с. Минимальная температура воздуха – от 2 градусов холода до 2 градусов тепла, на взморье 3–5 градусов тепла, сообщает Литовская метеорологическая служба.

В четверг ожидаются осадки: в западных регионах пройдет дождь, изморось, в восточных регионах снег, изморось. Ветер юго-западный, с переходом на западный, северо-западный, 7–12 м/с, на взморье порывы до 15–17 м/с. Максимальная температура воздуха 1–6, на взморье 7–9 градусов выше нуля.

В пятницу вечером пройдут кратковременные дожди. Местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7–12 м/с. Температура воздуха от 3 градусов холода до 2 градусов, на взморье 5 градусов тепла. Дождей в течение дня не ожидается. Ветер западный, юго-западный, 7–12 м/с, на взморье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 4–9 градусов тепла.

В субботу во многих местах пройдет небольшой дождь, туман. Ветер юго-западный, западный, 8–13 м/с, местами порывы до 15–18 м/с. Температура ночью 2–7 градусов тепла, днем ​​6–11 градусов тепла.

Гидрологическая ситуация

13 ноября в стране наблюдается снижение уровня воды, местами до 29 см в сутки. Ожидается дальнейшее снижение уровня воды.

Температура воды в реках 4–7, в озерах 5–9, в Куршском заливе 5–6, в Балтийском море 7–9 градусов тепла.

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