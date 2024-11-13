Прогноз: в Литве ожидаются осадки, гололедица и туман

В четверг ожидаются осадки: в западных регионах пройдет дождь, изморось, в восточных регионах снег, изморось. Ветер юго-западный, с переходом на западный, северо-западный, 7–12 м/с, на взморье порывы до 15–17 м/с. Максимальная температура воздуха 1–6, на взморье 7–9 градусов выше нуля.

В пятницу вечером пройдут кратковременные дожди. Местами гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7–12 м/с. Температура воздуха от 3 градусов холода до 2 градусов, на взморье 5 градусов тепла. Дождей в течение дня не ожидается. Ветер западный, юго-западный, 7–12 м/с, на взморье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 4–9 градусов тепла.