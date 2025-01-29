2025.01.29 07:09

Прогноз синоптиков: зима не за горами

 
ru.DELFI.lt
Žiemiški orai
Žiemiški orai
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В среду днем погода в Литве будет напоминать весеннюю, хотя солнца будет меньше. Солнечные лучи в этот день порадуют жителей юго-западной части страны.

Придет холодный атмосферный фронт, местами возможны дожди, больше осадков ожидается на востоке страны. Ожидается сильный ветер. Воздух в этот день прогреется до 5–9 градусов, на юге страны местами до 10 градусов тепла.

В четверг в большинстве районов пройдут дожди, больше всего осадков прогнозируют на северо-западе страны. Будет ветрено. Ночью будет 0–5 градусов тепла. Днем воздух еще прогреется до 4–8 градусов тепла, местами до 9.

В конце недели весеннее тепло понемногу начнет отступать, придется вспомнить о зиме. В воскресенье, по нынешним прогнозам, выпадет снег, будет всего несколько градусов выше нуля.

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