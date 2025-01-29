Прогноз синоптиков: зима не за горами

Придет холодный атмосферный фронт, местами возможны дожди, больше осадков ожидается на востоке страны. Ожидается сильный ветер. Воздух в этот день прогреется до 5–9 градусов, на юге страны местами до 10 градусов тепла.

В четверг в большинстве районов пройдут дожди, больше всего осадков прогнозируют на северо-западе страны. Будет ветрено. Ночью будет 0–5 градусов тепла. Днем воздух еще прогреется до 4–8 градусов тепла, местами до 9.