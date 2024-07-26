Прогноз синоптиков: только один день будет исключительно летним

Дождей должно быть больше в восточных, центральных регионах страны. Здесь местами пройдет сильный дождь, местами он будет сопровождаться ливнем и грозой. Большую часть дня ветер будет оставаться слабым и не будет иметь постоянного направления. Однако при более активной грозовой облачности местами порывы будут достигать 15-18 м/с. Самая высокая температура будет между 22 и 27 градусами. В ночь на субботу усилится область повышенного атмосферного давления. Облака быстро разойдутся, из-за исчезающих облаков до полуночи пройдут кратковременные дожди. Ночь ожидается спокойной, в более влажных районах распространится туман. Самая низкая температура будет между 12 и 17 градусами.

В субботу нас ждет сухая и безветренная погода. Недостатка в солнце не будет, немного более облаков может появиться в восточных районах. Остается вероятность, что здесь пройдут кратковременные дожди. Южный ветер не будет сильным. Днем погода потеплеет до 25-30 градусов. Изменения начнутся в воскресенье ночью. Начиная с западных регионов, облачность увеличится, будет перемещаться холодный атмосферный фронт. К утру на большей части территории страны должен пойти дождь. Ветер по-прежнему будет слабым, но после того, как на западе пройдет дождь, он может стать немного сильнее. Ночь ожидается теплая – температура не опустится ниже 15-20 градусов.