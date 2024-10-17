2024.10.17 07:07

Прогноз синоптиков: придет бабье лето, воздух прогреется до 15 градусов

 
ru.DELFI.lt
Ruduo
Ruduo
ФОТО: DELFI (K.Pansevič nuotr.)

В четверг в Литве установится антициклон. Высокое атмосферное давление обусловит солнечную и сухую погоду.

На западе облаков будет меньше, а на востоке вообще будет ясно. Днем воздух прогреется до 10–13 градусов тепла, местами будет всего 8–9 градусов тепла.

В ночь на пятницу погода будет ясной. Зона высокого атмосферного давления обусловит сухую погоду. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На Куршской косе 4–6 градусов тепла.

В пятницу днем также будет малооблачно и без осадков. Днем будет 10-15 градусов тепла.

В выходные без перемен. Погода будет приятной и ясной. По ночам воздух будет остывать до минусовой температуры, а днем будет 10–15 градусов тепла.

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