Прогноз синоптиков: придет бабье лето, воздух прогреется до 15 градусов

На западе облаков будет меньше, а на востоке вообще будет ясно. Днем воздух прогреется до 10–13 градусов тепла, местами будет всего 8–9 градусов тепла.

В ночь на пятницу погода будет ясной. Зона высокого атмосферного давления обусловит сухую погоду. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На Куршской косе 4–6 градусов тепла.

В пятницу днем также будет малооблачно и без осадков. Днем будет 10-15 градусов тепла.