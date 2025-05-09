Прогноз синоптиков на выходные: заморозки из Литвы не уйдут

„Ветер северный, но сравнительно слабый, порывы будут достигать 4–9 м/с. Температура ночью во многих районах сохранится положительной, 0–5 градусов тепла, но местами, в основном в Жемайтии, температура воздуха упадет до 1-2 градусов мороза. К сожалению, на поверхности почвы во многих районах прогнозируются заморозки до 6 градусов“, — прогнозирует синоптик.

Как сообщил агентству Elta синоптик Гидрометеорологической службы Литвы (ГМСЛ) Витаутас Паташюс, погода в Литве в субботу ночью будет определяться зоной низкого давления. Поэтому местами пройдет дождь, а кое-где упадет одна-другая мокрая снежинка. Между тем в Жемайтии, по его словам, возможны заморозки.

В субботу ночью ожидается до 6 градусов мороза

„Небольшая облачность позволит температуре опуститься ниже нуля, поэтому в воздухе местами, а на поверхности почвы во многих районах, ожидаются заморозки 1–6 градусов ниже нуля. Температура воздуха во многих районах сохранится положительной 0–5 градусов тепла“, – говорит синоптик.

В воскресенье начнет усиливаться антициклон, говорит Паташюс. Ночью ожидается небольшая облачность, без существенных осадков. Однако, как и в субботу, верхний слой почвы покроется инеем.

Первая половина субботы будет довольно облачной, но к вечеру облака рассеются. Во многих районах днем возможны кратковременные дожди. Ветер сохранится северный, чуть сильнее, чем ночью, 6–11 м/с. Воздух прогреется на пару градусов по сравнению с последними днями: термометры будут показывать от 8 до 13 градусов тепла.

В воскресенье облачность начнет увеличиваться, поэтому во многих районах ожидаются кратковременные дожди.

Между тем, температура воздуха на термометре поднимется до 14 градусов тепла.

„Несмотря на то, что на восточной окраине страны будет довольно прохладно, там температура не поднимется выше 10 градусов, на большей части территории термометры будут показывать от 10 до 14 градусов тепла“, — отмечает Паташюс.

В понедельник – немного теплее

Следующая неделя начнется с более теплой погоды. По данным Паташюса, в понедельник ожидается потепление до 15 градусов.

„Днем уже немного теплее, по всей стране прогнозируется двузначное тепло — 10–15 градусов“, — говорит он.