Прогноз синоптиков на неделю: в выходные начнутся перемены

На северо-востоке страны ожидается переменная. Днем и после обеда местами пройдут небольшие дожди. На юго-западе будет более солнечная погода, вероятность осадков невелика. Днем будет 25–30 градусов тепла, теплее будет за Неманом и в окрестностях Варены.

В ночь на вторник с юго-запада приблизится малоактивный атмосферный фронт. Ночью на западе, а утром за Неманом пройдут небольшие дожди, местами с грозами. У моря осадки могут быть сильными. Ночью будет 14–19 градусов тепла, будет душно.