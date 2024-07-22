Прогноз синоптиков на неделю: в выходные начнутся перемены

На северо-востоке страны ожидается переменная. Днем и после обеда местами пройдут небольшие дожди. На юго-западе будет более солнечная погода, вероятность осадков невелика. Днем будет 25–30 градусов тепла, теплее будет за Неманом и в окрестностях Варены.
В ночь на вторник с юго-запада приблизится малоактивный атмосферный фронт. Ночью на западе, а утром за Неманом пройдут небольшие дожди, местами с грозами. У моря осадки могут быть сильными. Ночью будет 14–19 градусов тепла, будет душно.
Во вторник днем атмосферный фронт медленно сместится к центру страны. Будет облачно. Небольшие дожди охватят многие районы страны. Местами возможны грозы. Поднимется ветер. Днем будет 24–29 градусов тепла, у моря 22 градуса.
В среду атмосферный фронт продолжит свой пут на восток. Ночью небольшие дожди (с вечера с грозами) прогнозируют в центральной части Литвы. Днем интенсивные ливни будут идти на востоке страны, на западе лишь местами пройдет небольшой дождь. После обеда на востоке во время грозы усилится ветер. Ночью будет 13–18, днем 23–28 градусов тепла.
В четверг погоду обусловит циклон. И ночью и днем будет облачно, влажно и душно. Прогнозируют интенсивные, кратковременные дожди, местами грозы. Ночью будет 13–18 градусов, днем в тени 22–27 градусов тепла.
В пятницу погодные условия будут такими же. Ночью местами, днем во многих районах пройдут дожди, кое-где с грозами. Ночью будет 13–18, днем 23–28 градусов тепла.
По нынешним данным, в субботу погода будет как в пятницу, а в воскресенье ожидается меньше осадков, больше солнца, но и температура будет немного ниже.